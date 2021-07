Dani La Chepi se quebró en Los Mammones por el mensaje de su hermano

La exparticipante de MasterChef Celebrity 2 se puso a llorar en vivo en Los Mammones cuando le pasaron el video con la palabra de su hermano que vive en España, en el programa de Jey Mammón por América TV.

No pudo contener sus lágrimas al aire.

No pudo contener sus lágrimas al aire.

"Dani La Chepi" fue invitada al programa Los Mammones (América TV) y se quebró en vivo cuando le pasaron un video sorpresa con los saludos de su familia, principalmente de su hermano menor Marcos, que vive en España. Luego de recordarle los bellos momentos vividos en su adolescencia, él le manifestó: “A nunca bajar los brazos y a nunca dejar de reinventarse”.

Para el final dejaron a Gonzalo, el hermano que vive en Chile, quien le dedicó un mensaje muy emocionante que hizo que ella rompiera en llanto y señalara, entre lágrimas: “¡Lograron que Gonzalo mande un video! No lo puedo creer”.

En la grabación que transmitieron al instante en el ciclo conducido por "Jey Mammón" también le hablaron su madre Mariela y sus sobrinos Nina y Juan. En tanto, en el piso del canal estuvieron además el novio de la protagonista, Javier Cordone (sin previo aviso); el periodista Gabriel Schultz; y la bailarina Silvina Escudero.

Dani La Chepi se emocionó al hablar de su hija Isabella

Consultada sobre la pequeña, la exfigura de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) manifestó: "Me salvó, literalmente. La busqué, quedé embarazada, y a los cuadro días voy a la casa de mis viejos para contarles la noticia. Me acuerdo de que mi viejo estaba fumando en el balcón y dijo 'me voy a hacer un estudio porque voy a disfrutar de mi nieta'. Se fue a hacer un estudio y le dio un ACV... Nunca más habló".

"Eso pasó la primera semana que yo me enteraba que estaba embarazada. Pensé que me iba a morir. Se enfermó un ídolo, mi guía, mi sostén", profundizó la influencer, cantante, comediante y actriz argentina de 41 años.

Además, detalló que durante su embarazo "fueron nueve meses durísimos". Y completó: "Entraba todo el tiempo a terapia intensiva. Había una enfermera que me decía 'vos no podés estar en terapia intensiva... Es un riesgo para vos'. Nace ´Isa´ y bueno... Yo siempre digo que vino para salvarme".