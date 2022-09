Damián Betular habló por primera vez de su vida amorosa: "Un rato al corazón"

El pastelero contó cómo se encuentra a nivel sentimental y habló de su presente profesional. Damián Betular se refirió por primera vez a por qué no podría estar en pareja.

Damián Betular habló por primera vez de su vida amorosa y sorprendió con una confesión al respecto. El exjurado de MasterChef Celebrity Argentina contó por qué en este momento de su vida cree que no podría estar en pareja y sorprendió con sus declaraciones.

"Ahora estar con una persona sería un poco egoísta de mi parte…porque estoy trabajando, literal, entro a las seis de la mañana y me voy a las diez de la noche. Entonces quiero terminar de asentar esto y después le voy a dedicar un rato al corazón", expresó el experto en pastelería en diálogo con Susana Roccasalvo en su ciclo Implacables.

El chef abrió una pastelería en Villa Devoto y se encuentra muy ocupado en ese proyecto, ya que las primeras semanas de ese tipo de emprendimiento requieren de mucho trabajo para que luego continúe con éxito. "Desde siempre quise poner mi lugar y me hice cargo de eso hace poco. Empezamos con el proyecto a principios de 2019, empezando a cranear y a idear esto; después tuvimos un parate grande por la pandemia, lo retomamos y ahora estamos a punto de abrir", comentó Betular en diálogo con La Nación.

"Pero creo que cualquier pastelero quiere tener su propia pastelería. Yo en un momento estaba muy cómodo donde estaba (a cargo de la pastelería del Palacio Duhau) y no lo pensaba, pero sentía que quería hacer algo más, crear otra cosa y salió este proyecto", continuó el pastelero sobre su felicidad ante este proyecto.

La situación incómoda de Damián Betular en su trabajo

Betular estuvo como invitado en nel ciclo de Telefe, PH, Podemos Hablar, y ahí se refirió a un mal momento que vivió en los preparativos de una fiesta de casamiento. "Una situación de esas que me quería matar. Estábamos con una wedding planner, armando una boda. Llegó el momento de la torta y le dijo ‘la torta no es linda, los colores no van'. El diseño del lugar era espectacular, todo era espectacular, pero la torta era muy fea más allá del relleno, que también era horroroso, la estética era fea", comenzó su descargo el pastelero.

"En ese instante me dice: ‘Es que yo no soy la wedding planner, yo soy la novia’. En ese momento no sabía como caretearla, le pedí disculpas y me dijo que le dolió un poco, pero que tenía razón", concluyó entre risas el compañero de Germán Martitegui y Donato De Santis.