Dalma Maradona explotó contra Verónica Ojeda y Jorge Rial

Dalma Maradona lanzó fuertes declaraciones contra Rial y la expareja de su padre tras haber vivido una delicada situación de salud. Qué pasó.

Dalma Maradona se mostró furiosa y arremetió contra Jorge Rial y Verónica Ojeda luego de una entrevista brindada por el abogado de la expareja de Diego al conductor de C5N. Luego de haber transitado una complicada situación de salud a raíz del nacimiento de su hija, no se guardó nada y disparó fuertes declaraciones.

La hija de Diego Maradona acaba de tener a su segunda hija, Azul, pero hubo algunas complejidades en torno a la cesárea. En este contexto, Dalma habló con Ángel De Brito por LAM para aclarar algunas cuestiones, ya que Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda, había declarado días atrás a Jorge Rial en el programa Argenzuela que hubo mala intención al no responder el mensaje de Dieguito Fernando.

"Necesito decir algo que me dolió muchísimo. Fue cuando Rial contó que Dieguito Fernando me había dejado un audio cuando nació Azul y no le contesté", indicó la actriz. Esta situación la enojó bastante, más que nada porque nunca quiso manifestar su estado de salud: "Lamentablemente, gracias a que ella le contó eso a Rial, yo ahora tengo que contar que estuve internada y tuvieron que hacerme una transfusión de sangre y no me dieron el alta porque estaba anémica y no me podía levantar de una silla".

La explicación de Dalma en el programa de América TV también se vinculó con que el abogado de Ojeda denunció públicamente a Giannina Maradona y Claudia Villafañe por haber cobrado 80 mil dólares, en el partido disputado de Boca frente al Barcelona por la Maradona Cup. "Hay preguntas como muy puntuales, como que tenés una info que no salió antes en la tele. Por supuesto que fue una nota pautada", sostuvo en referencia al conductor de C5N.

Además, señaló que ni siquiera sus amigas sabían que estaba internada y "tengo que explicar todo esto y por qué no tenía el teléfono para contestarle a ella o al nene porque ella le quiere contar un chisme a Rial". En el cierre de la nota, aseguró que todo esto "no me causa ninguna gracia" y dijo que intentó llamar a Ojeda pero nunca atendió: "Tengo que contar una situación privada y personal porque a ella se le ocurre contarlo en los medios".

Dalma y Giannina Maradona tienen prohibido usar la marca Maradona por la Justicia estadounidense

La justicia estadounidense falló en contra de Dalma y Giannina Maradona en medio de la batalla judicial contra Matías Morla luego del fallecimiento de Diego Armando Maradona, a fines de 2020. El exrepresentante del astro del fútbol había iniciado una demanda contra las herederas luego de que se apoderaran de las marcas de Maradona y de sus redes sociales tras la muerte de su papá.

En el 2016, Maradona autorizó a Sattvica S.A, la empresa de Morla, a tener el poder sobre su marca, sus redes sociales y a comercializar las firmas "Maradona”, “Diego Maradona”, “Diegol”, “La mano de Dios”, “El Diez”, y “El Diego” tanto en Argentina como a nivel internacional. Sin embargo, tras el fallecimiento del futbolista, las hijas mayores tomaron el mando de estos dominios y, desde entonces, estaban enfrentadas judicialmente contra Morla y las hermanas de Diego, quienes reclamaban el reconocimiento de estos derechos cedidos.

La Corte Federal del distrito Sur de Florida determinó que la empresa Sattivica y las hermanas del Diez eran los ganadores del juicio que respondía a la denuncia hecha por la misma empresa a la sede central de Facebook. Además determinó que Dalma y Giannina debían devolver los dominios de las redes sociales, la página web oficial de Diego Maradona y tienen prohibido comerciar con las firmas que hagan referencia al nombre de su papá.

La sentencia lleva la firma de Cecilia Altonaga, Jueza de la Corte Americana y refiere a la demanda que inició Morla por la “apropiación indebida” de la página de Facebook y el Instagram de Diego, desde donde no solo se promocionaban productos con su nombre e imagen, sino que además se anunciaban la firma de contratos.