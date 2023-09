Dalia Gutmann se cansó y dijo lo que nadie sabe de su relación con Wainraich: "Que se vaya"

La humorista habló de su relación con Sebastián Wainraich y sorprendió con su revelación. Dalia Gutmann dio a conocer un detalle de su vínculo matrimonial.

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich son una de las parejas más icónicas del espectáculo argentino, ya que ambos son humoristas y están hace más de 20 años. La locutora nacional dio a conocer su postura ante las parejas que se muestran su relación como perfecta y contó cómo hace con su esposo para llevar adelanto su vínculo a pesar del desgaste del paso del tiempo.

La comediante acudió al ciclo Poco Correctos como entrevistada y dialogó con El Pollo Álvarez y El Chino Leunis sobre las relaciones de pareja y aseguró que odia a aquellos que demuestran que no tienen problemas conyugales. Álvarez planteó que para él cuando una persona expresa todo el tiempo su amor de manera pública hacia su pareja es porque "está siendo infiel".

Los conductores le preguntaron a Gutmann si le dice "te amo" a Wainraich y ella respondió sin dudarlo: "Sí, sí. Soy bastante afectuosa e intensa, se nota (risas)". Sin embargo, sorprendió y comentó un detalle desconocido de su intimidad: "Pero obviamente que hay días en los que digo que se vaya a dormir a otro lado. Él no es romántico pero es muy compañero. Es divino y aparte es un tipo sólido, que hoy en día es re difícil de encontrar. Nada, nos queremos chicos (risas)".

Darío Barassi le hizo un fuerte comentario a Dalia Gutmann

Gutmann entrevistó a Momi Giardina en su programa radial y allí evidenció su envidia por que Darío Barassi haya ido a ver a su colega a su stand up y no a ella. "Tengo celos de que Barassi (Darío) te fue a ver al teatro a vos y a mí no. No te puedo explicar". Además, añadió un comentario sobre un chat que tuvo con Barassi y expuso una actitud del actor: "Un día le dije: 'boludo, nunca me viniste a ver al teatro'. 'Me chupa un huevo', me dijo. Es un horror".

Cabe recordar que Gutmann y Barassi comenzaron sus apariciones televisivas en AM, Antes del Mediodía, donde tenía sketches de humor y siempre demostraron tener una buena relación. De esa manera, se entiende que los comentarios de Dalia se dan dentro de ese contexto.

La fuerte reflexión de Dalia Gutmann

"La historia se centra en una escritora que se empieza a enamorar del personaje que está escribiendo. La obra habla del vínculo que se genera entre un autor y los personajes que escribe. Mil veces te puede pasar que el público esté frío y no se ría. Es raro que un maleducado te lo exprese, pero creo que nunca se lo debería enfrentar, le devolvés la plata", comentó sobre la obra teatral que protagoniza en diálogo con El Destape Radio. Y sumó: "Nadie te prepara para que te pasen esas cosas como comediante. Acá, por suerte, no hay una cultura de haters que te digan que es horrible lo que haces. Mil veces te puede pasar que el público esté frío y no se ría. Nadie te prepara para que te pasen esas cosas como comediante. Acá, por suerte, no hay una cultura de haters que te digan que es horrible lo que haces".