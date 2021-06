Dady Brieva elogió a Axel Kicillof en Showmatch y lanzó un palito a Marcelo Tinelli: "No se sabe dónde juega"

Dady Brieva pasó por Showmatch y aprovechó para elogiar a Kicillof y tirarle palitos a Tinelli, Larreta y Macri a puro humor. Dady viene tirándole flores al Gobernador en sus más recientes apariciones televisivas.

Como cada viernes, Showmatch tuvo su especial de humor con la actualidad como tema principal. A Politichef se le sumó la participación de Dady Brieva en la sección de "Poesías" con Pachu Peña y Pichu Straneo en la que elogió a Axel Kicillof y le tiró palitos a Marcelo Tinelli y Mauricio Macri. "La Academia a mí me gusta, y disculpen que me meta, les sugiero el ritmo Axel, que lo baila hasta Larreta", rimó Brieva provocando la risa de todos.

El humor fue la base con la que Marcelo Tinelli y Showmatch edificaron la enorme popularidad que aún hoy ostentan. Con eso en mente y con la necesidad de competir en el rating contra el éxito de las ficciones turcas de Telefe, el conductor decidió que este año las secciones humorísticas volverían a su programa con especiales cada viernes. Por un lado, sumó a Politichef, un reality en el que imitadores de los políticos más importantes del país compiten por ser el mejor cocinero, y las clásicas secciones que tanta popularidad le significaron al oriundo de Bolívar, como las Poesías de Pachu Peña.

Con un divertido tinte político y tirándole un palito a Tinelli, Dady leyó una poesía que mandó "un tal Axel de la ciudad de La Plata": "Marcelo tendría futuro y con su carisma a todos llega. Pero está como Sergio Ramos: no se sabe en dónde juega". "La Academia a mí me gusta, y disculpen que me meta. Les sugiero el ritmo Axel, que lo baila hasta Larreta", siguió con su poema Brieva elogiando a Kicillof, algo que ya había hecho días atrás en PH: Podemos Hablar y también en Intrusos.

"Seguro se festeja como loco en el barrio de Recoleta", consideró sobre ese último chiste Dady, provocando que Pachu Peña se tentara. Pero claro que tampoco podía faltar una divertida crítica al ex presidente Macri, con la que el humorista cerró su poema: "Mauricio miraba en Netflix no una serie cualquiera. Era una inspirada... en un domador de reposeras".

El primero en leer uno de los "Grandes poemas de pequeños autores" fue Straneo, que apuntó a las diferencias políticas entre los integrantes de Midachi: "Miguel del Sel tan macrista, y vos tan peronista que imagino, ¿habrá que hacerle un monumento, por la paciencia al pobre Chino?". El humorista puso en aprietos a Dady cuando le pidió que eligiera entre Cristina y la Miguel Ángel Pulga Rodríguez, el jugador de Colón que les hizo ganar su primer título hace solo unos días. Sin decir palabra, Brieva dio a entender que elegía al futbolista.

Por su parte, Pachu Peña también quiso pegarle suavemente al invitado pero terminó saliéndole al revés: "No me meto en política, pero le pregunto, compañero: ¿esta gestión que usted apoya es un homenaje a Gasoleros?". Divertido, Dady le replicó que él también apoyaba a esta gestión y que se acordaba que "iba a ser candidato". "Hay que unir a los argentinos, la grieta muy cara nos sale. ¿Cómo te imaginás un Midachi con vos, Majul y Joni Viale?", le preguntó Peña generando la propuesta de Straneo para armar "Pidachu", compuesto por los tres humoristas en pantalla. "No, Joni Viale y Majul, toda la vida", replicó divertido Dady Brieva.