Cuánta plata gana Telefe con MasterChef Celebrity: revelan el precio de la publicidad y los PNT

El reality millonario: revelan cuánto sale un segundo de publicidad en MasterChef Celebrity 2.

MasterChef Celebrity 2 es el programa más visto de la televisión abierta argentina y las franjas diarias de rating dan cuenta de ello. El reality de gastronomía que está en boca de todos incrementó un 200% sus ingresos en la segunda temporada, según declaraciones de Darío Turovelzky, uno de los líderes de ViacomCBS, propietaria de Telefe.

El dato más llamativo es que el segundo de publicidad en el show cuesta $195.000, lo que equivale a un 30% más que en la primera temporada, donde se cobraba $150.000. “Teníamos en carpeta para hacerlo dos años antes, pero por esas circunstancias no pudimos. No teníamos comprada la licencia aunque si habíamos acordado de palabra con los dueños del formato que volvería a Telefe”, comentó el ejecutivo durante una entrevista con la revista Forbes. Cabe destacar que la compañía estadounidense ViacomCBS maneja las riendas de Telefe desde 2016 cuando la adquirió por US$ 345 millones.

Asimismo, Turovelzky resaltó cuál es la fuente de ingresos más redituable: "Desde un punto de vida de ingresos no miramos nada más la parte de la tanda porque para nosotros fue muy importante el incremento que tuvimos en la segunda temporada en lo vinculado a las PNTs. Se dio un aumento significativo. Pudimos capitalizar mucho más los atributos de calidad del programa y ahí tuvimos un punto de ganancia"

Sobre la idea de llevar adelante un MasterChef con famosos, Turovelzky señaló: "Analizamos audiencias y tendencias y vimos que el formato celebrity tuvo una repercusión global muy fuerte. Se dio también en una circunstancia y contexto de COVID en el que estábamos en casa y aprendimos a cocinar algo. Creíamos que era un gran momento para lanzar este proyecto y nos pusimos a trabajar en el casting”.

Por otro lado, el artículo indica que para Masterchef Celebrity 2 incrementaron los ingresos un 200% y sumaron también un show digital semanal en Instagram y YouTube con la conducción de Federico Bal y Dolli Irigoyen. La presencia en redes sociales potenció las métricas: en Instagram cuentan con 1,1 millón de seguidores y representa un 43% de sus views en redes sociales, mientras que en YouTube alcanzaron los 544.000 suscriptores.

Los precios de la primera temporada de MasterChef Celebrity

Con respeto a la cotización del reality, de $ 150.000 en la temporada 1, el segundo de publicidad durante la season 2 aumentó un 30% a $ 195.000 para AMBA en la edición semanal y es el más caro no solo de la señal sino de la TV argentina. En tanto, según el sitio oficial de ViacomCBS, la mención de PNT tiene un valor de $ 1,9 millón. “Esto del segundo creo que quedó en la antigüedad. Es más una lista de precios de referencia y es mucho más complejo que tener el segundo más caro porque manejamos negociaciones anuales, entonces después se acuerdan descuentos”, especifió el empresario.

"Cuando salimos a vender esta segunda temporada logramos hacer una preventa casi lista antes de que el contenido salga al aire. En comparación, para la anterior fuimos haciéndola a medida que iba transcurriendo el programa. Pudimos ganar esa ventaja de que los clientes ya están, aparecieron nuevos y podemos ir de una manera consolidada con mayores líneas de negocio para proponerles: PNT, tanda, digital y consumer products", explicó el ejecutivo.

El futuro de MasterChef Celebrity: ¿se viene la tercera temporada con famosos?

Por otro lado, sobre la posibilidad de un MasterChef Celebrity 3, adelantó: "Tanto Bake Off como Masterchef van a seguir estando en Telefe. Ahora en Europa acaba de salir una versión de Masterchef Senior, que es difícil en esta época de riesgo pero súper interesante. Para nosotros este tipo de proyectos de envergadura los tomamos como franquicias. Esto quiere decir que van a volver, seguramente tengan una ventana o espacio entre temporada y temporada pero son contenidos que siguen funcionando en el mundo y se reversionan".