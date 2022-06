Cuál fue la reacción de Martín Redrado por el romance de Luli Salazar y Julián Álvarez

En Socios del espectáculo contaron cuál fue la reacción de Martín Redrado al enterarse del romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez.

El supuesto romance de Julián Álvarez y Luciana Salazar sorprendió a todo el mundo, entre los que también se incluye Martín Redrado, expareja de la mediática bailarina. "Él está pensando en el casamiento", contó Adrián Pallares sobre la reacción que habría tenido el reconocido economista al enterarse del nuevo vínculo de Salazar.

Desde hace semanas se viene hablando sobre el nuevo hombre con el que estaría saliendo Luciana Salazar. Fue su amigo Marcelo Polino quien contó en los medios que había encontrado a Luciana chateando muy enganchada con un jugador de la Selección argentina. Mucho se especuló sobre quién era este integrante de La Scaloneta, que según distintos portales sería nada menos que Julián Álvarez.

"Quedate con el que te bese como loco, te haga el amor como un pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota", compartió la ex La Academia en sus redes sociales, muy enamorada. De eso hablaban en Socios del espectáculo cuando Adrián Pallares lanzó una filosa reflexión: "Qué mensaje para uno que yo sé".

"Parece que Redrado no hacía el amor como un pervertido", bromeó Rodrigo Lussich, poniéndole nombre propio a las palabras de su co-conductor. Enseguida, Paula Varela se encargó de aclarar que Salazar con Redrado "tenían una piel tremenda", y que ese es el motivo por el que la modelo no puede "soltar" al economista.

Mariana Brey coincidió con su colega y afirmó que eso era "lo único que unía a la pareja". Por otra parte, Pallares agregó: "Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender". "Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas", agregó el conductor de Socios del espectáculo.

El enojo de Marcelo Polino con Mariana Brey

Hace unos días comenzó a circular que el jugador con el que Luciana Salazar salía era Nicolás González, nombre que deslizó Mariana Brey. Marcelo Polino quedó involucrado con ese rumor y no le gustó nada la repercusión que tuvo la noticia. El periodista comenzó su programa de los fines de semana con una tensa denuncia hacia Mariana Brey: "No es Nicolás González, yo nunca dije eso y hubo portales que hasta citaron como la información la di yo ¡Vos no podés inventar un nombre, hacer una deducción así!". En su defensa, la panelista retrucó: “Bueno, es que no hay tantos solteros, y yo lo quise chequear y no me lo desmintieron”.

"¡Te lo desmiento yo ahora! No inventen cosas que involucran gente. ¡Y eso del que calla, otorga, es mentira! No quieras dar vuelta las cosas Mariana, te equivocaste", fulminó Polino, disgustado con el proceder de su panelista. El duro reto del periodista no achicó a Brey, quien incluso desafió a su par con un corto y firme: "Voy a seguir averiguando entonces".