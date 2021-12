Cruda revelación de Reina Recch sobre Juana y Nicolás Repetto: "Un ADN"

La actriz y animadora reveló qué sucedió por los rumores sobre la paternidad de Juana Repetto.

Reina Reech se abrió en televisión y reveló uno de los momentos más incómodos de su vida. La ex animadora infantil se refirió a los rumores que ponene en duda que Nicolás Repetto sea el padre biológico de su hija Juana y habló sobre qué pasó cuando ofreció una prueba de ADN.

La actriz fue invitada a Debo Decir, el programa que conduce Luis Novaresio por América TV, y allí no tuvo problema en hablar sobre ese rumor que vincula a Juana Repetto con el actor Ricardo Darín por su particular parecido físico. Si bien el tema parece ser una broma recurrente de las redes sociales, ella no lo tomó de esa manera y vivió una situación extrema con su familia.

“A Reina le han inventado montones de cosas. He visto a Juana reírse con la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa así”, intodujo el tema Novaresio. Sin problemas en responder, Reina fui directa y apuntó: “No es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella".

La histórica conductora de Reina en Colores confesó que en la intimidad, esa falsa noticia le dolió, sobre todo porque dudaban de su integridad. Al ser un tema tan sensible, hasta llegó a ofrecerles una prueba de paternidad a Juana y a su expareja. “En su momento les rogaba que se hagan un ADN, porque yo no tengo duda”, resaltó la actriz.

De inmediato, Novaresio quiso saber cuál fue la reacción de sus familiares ante tremenda propuesta. “Se lo propuse a Nico y a Juana y ninguno quiso. Ellos no tienen dudas ellos”, valoró.

Curioso, Luis Novaresio le preguntó si alguna vez habló de la situación con el propio Ricardo Darín. “No, porque él se toma todo en joda. Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo y un día entro, y él me dice ‘hoy la vi a mi hija enfrente’”, recordó.

Y, un poco enojada, disparó: “Le dije ‘qué lindo, cariño’ y él me dijo que estaba hablando en joda. A mí me parece perverso, como una historia horrible”.

“Debe ser horrible pero cuando uno tiene certeza de saber quién es su madre, sobre todo, no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo le mentiría con una cosa así. Y aparte también, la otra parte tampoco lo dejaría pasar”, conluyó Reina.