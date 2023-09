Cristian Castro reveló la verdad de su pelea con Luis Miguel: "No entiendo por qué"

El cantante se hartó y contó su versión del enfrentamiento con su colega y compatriota que viene arrastrando desde hace varios años.

Cristian Castro se convirtió en una de las figuras más polémicas de la farándula nacional, ya que hace un tiempo que está instalado en el país y forma parte de varios eventos mediáticos. Sin embargo, recientemente, el cantante sacó a la luz un enfrentamiento internacional y reveló la verdad de su pelea con Luis Miguel.

Hace varios años que ambos cantantes y compatriotas mexicanos se distanciaron luego de mantener un vínculo cercano durante su infancia. Y, aunque en su momento salió a la luz a que se debía a un triangulo amoroso con una chica, ahora Castro contó la verdad de este tema. Como invitado a La noche al Dente, ciclo que conduce Fer Dente por América TV, el intérprete de Azul contó los detalles.

"¿Tenés una canción favorita de Luis Miguel?", fue la consulta del conductor que descolocó a Cristian. De inmediato, el mexicano contestó: "Ah, lanzaste la curva. Bueno, todo el mundo sabe que yo muero por Luis Miguel así que mi tema favorito es Un rock & roll sonó".

Luego, Dente indagó en la polémica y le preguntó sobre el supuesto doble de Luis Miguel que se habría presentado en Argentina. A esto, Castro fue sincero: "Él no me quiere reconocer más, entonces no sé si es o no es. Nosotros nos conocemos de chiquitos, andábamos en moto de agua juntos y ahora no me quiere saludar. No entiendo por qué".

Finalmente, analizó: "Lo que yo creo que pasó es que, el es un muchacho muy comprometido y compararlo conmigo es un error injusto para Luis. El triunfo para él ha sido devastador y tremendo, no se compara con el mío". Sin embargo, no quiso profundizar en detalles de su distanciamiento.

Imposibles de pagar: cuánto valen las entradas de Luis Miguel en La Rural

Luis Miguel seguirá su tour en Argentina con una fecha exclusiva en marzo del 2024 que ya está despertando enojos y polémicas. "El Sol" de México se presentará en una cena show en La Rural (Avenida Sarmiento 2704, CABA) tras agotar sus diez Movistar Arena y ya salieron las entradas para poder disfrutarlo en un encuentro más íntimo.

El 5 de marzo de 2024 es la fecha elegida para que unas pocas fanáticas tengan un encuentro íntimo con el mexicano en La Rural. En total, solo 2200 personas podrán presenciar el show que ya largó su preventa de entradas este lunes 11 de septiembre desde las 12 del mediodía y por 48 horas o hasta agotar stock, vía Entrada Uno. La experiencia Cena Gala en La Rural incluye el parking, un cocktail de recepción, un menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre), vino tinto, blanco y espumante, bebidas sin alcohol, café y petite fours y la posibilidad de tener un show exclusivo de Luis Miguel, donde repasará sus grandes éxitos a pocos metros de distancia de los privilegiados que puedan comprar las entradas.

Mapa de las entradas para Luis Miguel.

"Va a estar un poquito más salado el cubierto porque lo vas a tener muy cerca a Luismi. Quién te dice que da una vueltita por las mesas. Es una fecha en principio, quizás agregan una más", había adelantado Estefi Berardi semanas atrás en el magazine Poco Correctos (El Trece) en adelanto a la venta de entradas.

Las 3 nuevas funciones del Luis Miguel Tour en Argentina previstas para el 8 y9 de marzo en el Campo Argentino de Polo, y para el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba están agotadas. Por el momento no se anunciaron más shows en el país con entradas a la venta.

En tanto se conoció que los sectores van a estar divididos por color y cada uno tendrá un respectivo precio: