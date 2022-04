Crisis en El Trece: Mirtha sembró dudas sobre su regreso al canal

Mirtha Legrand volvió a hablar sobre su regreso a la TV y dejó muchas dudas sobre su vuelta a El Trece.

Mirtha Legrand volvió a hablar sobre su esperado regreso a la pantalla y sembró más dudas que certezas respecto a su vuelta a El Trece. Por otra parte, en su visita al Teatro Colón para ver el espectáculo de Plácido Domingo, la diva también se refirió a los rumores de que está peleada con Adrián Suar y disparó picante contra quienes se burlan de su edad.

La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión finalmente se dará durante el 2022, tras dos años de ausencia para cuidarse del coronavirus. Pero así como la diva se encargó de dejar en claro que su regreso a la pantalla será este año, también sembró muchas dudas sobre dónde lo hará. Sus declaraciones sin dudas generaron mucha preocupación en El Trece, donde esperan por la decisión de Mirtha.

Claro que ante la falta de certezas, los rumores de una posible mudanza de señal son cada vez más fuertes y la diva los alimentó un poco más. Mientras llegaba a la presentación de Plácido Domingo en el Teatro Colón, Mirtha fue abordada por un cronista de LAM que quiso saber en qué canal volverá y se llevó una respuesta escueta pero que hizo temblar al canal comandado por Adrián Suar: "No sé a qué pantalla. No diré más nada".

De todos modos, la histórica conductora dejó bien claro que su regreso a la televisión es una certeza: "No te voy a hablar de eso porque es tarde. En lo que a mi respecta voy a estar". Además, la diva rompió el silencio sobre los rumores que indican que está peleada con el jefe de programación de El Trece. "No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira", aseguró Mirtha, desechando enfrentamientos con Suar.

La filosa respuesta a quienes se burlan de su edad

Hace solo unos días se viralizó un divertido perfil de Facebook que había hecho a mano un alumno de primaria de Entre Rios en el que se veía a la diva como contemporánea de José de San Martín. El cronista de LAM quiso saber qué opinaba ella de esa situación y de los constantes memes que se burlan de sus 95 años y Mirtha respondió con todo.

"Los tengo bien vividos. Ojalá lleguen a mi edad tan bien como yo", disparó picante la diva, rápida de reflejos. Cuando el periodista del ciclo de América le mencionó el perfil de Facebook del joven entrerriano, Mirtha esquivó la pregunta con un movimiento elegante: "No sé de qué me habla".