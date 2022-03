Cris Morena deschavó a Luciano Castro con desconocidas fotos de su adolescencia

La creadora de Casi Ángeles compartió con sus seguidores de redes sociales momentos vividos con Castro cuando hacían Jugate!.

Cris Morena compartió en su cuenta de Instagram una inesperada foto donde se ve al actor Luciano Castro durante su adolescencia. La productora de televisión se pronunció por el cumpleaños del artista y recordó un icónico momento que tuvo lugar en uno de sus programas.

"Recuerdos que no voy a olvidar. Muy feliz cumple Luciano Castro. Hoy te festejo y brindo con vos con estas 10 postales de lo que vivimos juntos en Jugate! Que tengas un gran día", escribió la madre de Romina Yan en el pie de foto de su posteo de Instagram. Así saludo al actor en su día tal como lo hace con muchas celebridades que fueron parte de sus proyectos.

Morena compartió diez imágenes que reflejan diferentes momentos que Castro protagonizó en Jugate!, ciclo que estuvo al aire entre 1991 y 1994. En una de ellas se ve al actor mientras acompañaba a su jefa en el día de su cumpleaños y en otras están los artistas en diversos sketches. En la sección de comentarios, los seguidores de la exesposa de Gustavo Yankelevich le dedicaron palabras de amor y admiración tanto a ella como a Luciano Castro en el aniversario de su natalicio.

La tierna dedicatoria de Flor Vigna a Luciano Castro

Flor Vigna compartió con sus seguidores de Instagram la letra de una de sus próximas canciones y no dejó dudas de que evocará al amor. "Gracias por escribir una hoja en blanco conmigo. Me hacés bien. Soy fanática de nuestras risas, de nuestros besos y aventuras", comienza el escrito que Vigna hizo en un papel a modo de boceto de la letra de una futura obra. Y sigue: "Gracias por motivarme a lograrlo todo. Por este amor tan pasional y sano. Me encantó este nuevo capítulo juntos. 13/02/22. Te amo".

En cuanto a su lanzamiento como cantante, la ex Combate dio a conocer que puso todas sus energías en ese proyecto y dejó en claro que se trata de un sueño cumplido: "La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar". Además, reveló que muchas de sus creaciones tienen una gran carga auto-referencial: "En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción".