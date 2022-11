Coti apuntó durísima contra la Tora: "Me tiene bronca"

Coti se cansó de La Tora y disparó durísimo contra su compañera de Gran Hermano.

Coti se pudrió de La Tora y no dudó en apuntar contra su compañera de Gran Hermano mientras charlaba con Agustín y Conejo. "Siento que ella tiene bronca hacia mí", opinó la correntina respecto a Lucila, que en los últimos días protagonizó varios momentos muy tensos con otros integrantes de la casa más famosa del país.

Los repudiables dichos de Alfa contra Coti por los que terminó en la placa de nominados de GH siguen generando situaciones de tensión en la casa. Es que luego de que el público decidiera que quien debía abandonar el reality de Telefe era Juan y no el participante de 60 años, La Tora explotó de bronca y discutió a los gritos con Alfa, a quien le remarcó que lo que había hecho no era una broma sino acoso.

Durante esa discusión, Coti le pidió a Lucila que dejara de tocar el tema y que no la mencionara más en esas conversaciones. Esta durísima pelea provocó que tanto Alfa como La Tora tuvieran que descargarse en el confesionario. Quien también habló del tema fue la participante correntina, que charló con Agustín y Conejo sobre lo sucedido.

"Hoy viene Alfa a darme un abrazo y cuando me doy vuelta la Tora me miró mal, no me sacó la mirada de encima", comenzó contando Coti antes de revelar cuál fue su reacción. La correntina siguió contando qué pasó y se animó a opinar qué quiere Lucila: "Yo me di vuelta y me hice la pelotuda. Pero me di cuenta que ella no quiere que eso pase. Quiere que lo excluyamos, que lo hagamos a un lado".

"Siento que ella tiene bronca hacia mí porque yo lo perdoné. Ella no quiere que lo perdone, quiere que lo mande a la mierda y que yo diga 'ay, me abusó' pero yo le dije que no", concluyó la participante oriunda de Corrientes sobre uno de los escándalos más importantes de la presente edición de Gran Hermano. Lejos de terminar, el tema promete seguir sumando nuevos capítulos en los próximos días.

Santiago del Moro anunció un drástico cambio en las reglas de Gran Hermano

Santiago del Moro habló sobre algunos cambios que se darán en la dinámica de la casa de Gran Hermano, que provocarán interacciones inesperadas entre los participantes. El conductor habló de nuevas normas en relación a la prueba semanal para obtener inmunidad.

El desafío de liderazgo a partir de esta semana contará con dos ganadores, por lo que entre ellos deberán debatir y llegar a u acuerdo para salvar a alguien de la placa de nominaciones, además de contar con la inmunidad. Eso supone una nueva posibilidad de conflictos entre los concursantes, ya que si las dos personas que ganan la prueba son de distintos grupos van a querer salvar a diferentes nominados.

Del Moro también anunció que se hizo la nominación espontánea esta semana en el mismo momento en que hizo alusión a las nuevas reglas del desafío semanal. "Hay que ver quién la hizo", soltó para generar intriga en los espectadores de televisión.