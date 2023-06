Cormillot se cansó y contó la verdad sobre su matrimonio: "No va a tener"

El famoso médico nutricionista se sinceró sobre su rol como padre y reveló lo que muchos pensaban.

Alberto Cormillot rompió el silencio y contó lo que muchas pensaban de su matrimonio y la vida en familia. El famoso médico nutricionista habló a fondo de su rol como papá de Emilio, el niño de un año de edad, y contó un detalle desconocido.

En diálogo con TN Central, el ciclo de noticias emitido por TN, Cormillot habló sobre la paternidad a su edad luego de que trascendiera la noticia de que Al Pacino se convertirá en padre por cuarta vez a los 83 años. En este marco, contó los detalles de su día a día y reveló cómo lucha con los prejuicios y las críticas.

“Son válidas las críticas de las personas que no entienden por qué queremos ser padres grandes", empezó por confesar. Luego, sumó muy objetivo sobre el tema: "Yo lo entiendo, porque ese chico no va a tener un padre todos los años que puede tenerlo un chico que nace con un papá de 30 o 40 años”.

Sin embargo, luego reveló que el ahora hace "más cosas que a los 40" y que se siente muy bien. "Yo hice una cuenta que puede salir mal. Mi padre vivió hasta los 95 años, pero hizo todo mal hasta los 65. Fumaba, salía mucho. Después empezó a cuidarse y vivió 30 años más", aseguró. En este marco, sumó: "Entonces mi aspiración es llegar a los 104, asique voy a poder ver a mi hijo hasta con un título quizá”.

Por último, reflexionó: "Cuando tuve a mi hijo recién empecé a generar conciencia de 'uh, ¿cuánto tiempo me queda'. Sino antes ni lo pensaba, no tenía registro". Pero confesó que trata de pasar el mayor tiempo posible con su hijo para que queden las memorias cuuando crezca.

La esposa de Cormillot, Estefanía Pasquini, rompió el silencio y contó la verdad sobre su "embarazo"

Estefanía Pasquini es la esposa de Alberto Cormillot y madre de su hijo Emilio. El pequeño recién va a cumplir dos años en pocas semanas, aunque en los últimos días se habló y mucho sobre la chance de que llegue un nuevo integrante a la familia. En este sentido, la nutricionista decidió romper el silencio y contar la verdad sobre su supuesto embarazo.

Compartiendo una imagen de la Virgen de la Dulce Espera, los seguidores de Estefanía Pasquini se preguntaron si la esposa de Alberto Cormillot estaba esperando a su segundo hijo con el famoso doctor. Para terminar con las especulaciones, la protagonista decidió pronunciarse al respecto.

La historia de la esposa de Cormillot.

"Todos los meses pongo algo en su día y suelo ir a agradecer", explicó Estefanía Pasquini, haciendo alusión día de la Virgen de la Dulce Espera. A su vez, agregó en diálogo con Clarín: "A mí me costo años quedar embarazada... Me decían que era imposible... Y cuando ya no sabes de qué agarrarte.... Y sentí que la Virgen me daba esperanza... Fue el único tratamiento que me dio resultado".