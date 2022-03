Contundente descargo de Flor de la V sobre Lizy Tagliani: "De ese lado"

Luego de las acusaciones que la enfrentaban con la famosa humorista, Flor de la V hizo un fuerte descargo y dejó claras sus convicciones.

Luego de una oleada de acusaciones y suposiciones, Flor de la V hizo un fuerte descargo en defensa de Lizy Tagliani. Hace unos días atrás, la famosa humorista esquivó al notero de Intrusos y evitó hablar sobre la nueva relación de su expareja, Leo Alturria. En este marco, muchas personas apuntaron contra Flor de la V, conductora del ciclo, y aseguraron que con su actitud se había burlado de Lizy frente a este complicado momento.

En la emisión de este miércoles de Intrusos, Flor de la V aprovechó el espacio para aclarar la situación y defender a Lizy Tagliani. Al aire de América TV, la conductora aclaró que "jamás se burlaría de una persona trans" ya que está de su lado. Además, Flor destacó lo difícil que es entablar una relación amorosa y le demostró su apoyo a Tagliani en el difícil momento que atraviesa.

"La situación me toca muy de cerca, porque en los últimos días se han deslizado muchísimas cosas y una de ellas es que yo me burlaba de la situación de Lizy. Yo jamás me burlaría de una persona trans, porque se por todo lo que tenemos que atravesar a diario", comenzó su descargo Flor de la V en Intrusos. La conductora empatizó con su colega y aseguró que la apoyaba porque sabe "la violencia, la discriminación y el desprecio que viven de la sociedad".

Asimismo, Flor de la V habló de su vínculo con Lizy Tagliani y lamentó la forma en que la gente quería rivalizarlas. "Yo creo que desde que debutó Lizy nos quieren enfrentar. Han buscado miles de formas de enfrentarnos y llevarlo a un terreno mediático Quiero decirles una cosa: yo nunca me voy a pelear con Lizy Tagliani ni con una persona trans, porque yo estoy de ese lado", aseguró la conductora de América TV.

"El lugar que ocupa Lizy y el lugar que ocupo yo en esta sociedad es muy importante, porque vivimos y trabajamos dentro de un medio en donde el 98% de las personas son heterosexuales. Nosotras somos las distintas", continuó De la V y volvió a hacer hincapié en el gran dolor que atraviesa Tagliani ya que el amor "no está a la vuelta de la esquina para las personas trans". "Encontrar un hombre con cojones que salga de la mano con nosotras, es algo que de verdad no se encuentra. Hay que tener mucho valor, porque muchas veces el prejuicio le gana al amor", sentenció.

La grave acusación de Lizy Tagliani contra Leo Alturria

En los últimos días, trascendieron muchas versiones sobre la separación de Lizy Tagliani. La actriz contó que quería luchar por el amor que se sentían, luego aseguró que no volvería a hablar del tema y, posteriormente, aseguró que estaba decepcionada por los dichos de su ex pareja.

Durante la emisión de Socios del Espectáculo de este miércoles, Paula Varela develó la conversación que tuvo con Tagliani. "Ella me dice 'toda la verdad ya saldrá a la luz. Hay veces que quiero contar todo pero me detengo por su familia'", aseguró la panelista. Posteriormente, la Varela leyó más del chat: "Hablé con Lizy después de todo lo que fue sucediendo, minuto a minuto. Me dijo ‘te juro, Pau, que no doy más. ¿Cómo una persona dice una cosa conmigo y es otra cosa en la tele?".