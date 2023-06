Contó su extraño hobbie en Los 8 Escalones y Guido Kaczka lo hizo indignar: "Se dan con todo"

El conductor quedó sorprendido ante la declaración del concursante y no pudo evitar hacerle varias preguntas al respecto.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón sorprendió a Guido Kaczka al contar su peculiar hobbie. El conductor no pudo disimular su asombro y empezó a hacerle preguntar al joven al respecto y quedó atónito.

Se trata de un participante llamado Lucio, que quiso ir a competir por los 3 millones y sorprendió al llevar puesto un cinturón de campeón en la cintura como si fuera parte del look. Kaczka no pudo dejar pasar este detalle tan particular y tuvo que preguntarle al joven al respecto. "¿Vos luchás, che?”, indagó el conductor estrella de El Trece.

En este marco, el participante contestó: "Hago lucha libre, sí. Los fines de semana soy luchador profesional". De inmediato, Guido consultó si eso era en "donde se daban con todo" y el joven especificó: "Es al estilo de Titanes en el ring y de otros tantos programas que hubo en este país”.

Ante la referencia, Kaczka preguntó si "era realista o estaba todo actuado" y Lucio se mostró bastante indignado: "Mirá Guido, la verdad es que durante tantos años me hicieron tantas preguntas y yo solo sé responder que un mago nunca revela sus secretos. Así que vamos a quedarnos con eso, la lucha libre es muy real". Finalmente, aclaró: "Soy campeón, hace dos semanas salí campeón de CNL (Campeonato Nacional de Lucha) que es una empresa chilena de lucha libre, una de las más grandes de Sudamérica".

Juan Gil Navarro contó su historia desconocida con Guido Kaczka: "Él único"

Floriciente se estrenó hace 19 años. La tira creada por Cris Morena fue un éxito absoluto y sus fanáticos de ilusionaron al enterarse que la productora está pronto a estrenar una secuela de la novela que catapultó a la fama a Florencia Bertotti. Y en las últimas horas salió a la luz uno de mayores misterios de la serie y está involucrado Guido Kaczka.

Otro de los actores que conoció las mieles de la popularidad con la tira de El Trece fue Juan Gil Navarro. El artista, que ahora se luce en ATAV 2, interpretó Federico Fritzenwalden, el interés amoroso de la protagonista. Pero los fans quedaron devastados porque el personaje murió al final de la primera temporada en un accidente y fue reemplazado por el Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, encarnado por Fabio Di Tomaso.

“Es mentira lo que dice el tango, que veinte años no es nada. ¡Y todo lo que ha pasado en el medio!”, comenzó su descargo el actor cuando le preguntaron sobre los motivos que lo alejaron del proyecto. "A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso”, afirmó durante su visita a Socios del Espectáculo.

Esa fue la primera vez que Gil Navarro habló sobre su salida de Floricienta e hizo una sorprendente revelación. “El único que me entendió fue Guido Kaczka. Yo nunca lo conté, pero él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: ‘Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Y nunca me olvidé de ese gesto”, recordó y ponderó al conductor de Los 8 Escalones, que por ese entonces era pareja de Bertotti.

De todas formas, el actor reconoció que no fue una determinación simple: “Por supuesto que no fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa". Y agregó: "Me acuerdo que había gente que me lo preguntó: ‘¿Es por plata?’. Y de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta guita".

Finalmente, Gil Navarro afirmó que su papel de "príncipe" fue como un personaje "arquetípico". Y concluyó: "Nunca me sentí del todo cómodo con la galanura, porque no me siento galán, por más que tenga que hacer ese rol. En una tira, el galán tiene muchos menos recursos para ser interesante a lo largo del tiempo".