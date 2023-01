Connie Ansaldi vivió un violento calvario en la calle: "Me persiguió"

La panelista filmó el mal momento que vivió y dejó en evidencia a su agresor.

Connie Ansaldi sufrió un violento episiodio en plena calle y lo dejó en evidencia con su celulara. La periodista fue perseguida por un hombre hasta el garage de su casa y recibió una catarata de insultos por un entredicho automovilístico.

A través de un video que subió a sus redes, Ansaldi denunció a la persona que la agredió e incluso mostró su cara. Si bien estaba protegida por el portón de un garage, la panelista siguió recibiendo ataques verbales y hasta frases misóginas por parte del hombre. Según se desprende de los gritos en el video, todo comenzó por una pelea de conductores en la calle.

“Miren este genio que estaciona en doble fila y como le toqué bocina para entrar a mi casa me persiguió y empezó a putear. Un violento más de los que tanto hay”, apuntó la panelista a través de su cuenta de Twitter. En el video se puede ver al hombre completamente desencajado y lanzando improperios sin para hasta que decide irse.

Mientras era insultada, Connie fue directo a enfrentarlo y lanzó: “¿Qué me dijiste?”. “Boluda”, respondió con furia el joven desde el otro lado. Sin dudarlo, Ansaldi le remarcó que estaba incumpliendo las normas de tránsito al estacionarse en doble fila, pero el agresor no dejó de insultarla. “No estoy estacionado, idiota, estoy con balizas. ¿No sabes manejar? Andá a lavar los platos", disparó. “¿En doble fila? Ahora vas a salir en todos lados mi amor, desubicado”, sentenció la periodista mientras el hombre se alejaba.

La reacción de los seguidores de Ansaldi fue unánime y todos salieron a apoyarla. Es por eso que la periodista dio todos los detalles de la fea situación que atravesó. “A ver: todos nos podemos para en doble fila. Pero si alguien te toca bocina para entrar a SU CASA lo menos que podes hacer es ofenderte y ¡encima PUTEAR a la persona! Te corres y chau”, señaló en un comentario.

En el mismo sentido, la panelista indicó que sintió alivio por estar del otro lado del portón frente a la violencia del desconocido. “Menos mal que yo estaba del otro lado de la reja. Violento”, concluyó.

Echaron a una figura de El Nueve y denuncia discriminación: "Llevaremos el caso a tribunales"

El co-conductor de Flechazo, Amor Oculto, programa a cargo de Darío Lopilato, fue despedido de El Nueve y comenzó una batalla legal contra el canal. Se trata de Franco Torchia, quien realizó un posteo en su cuenta de Twitter sobre este tema, y además, salió a hablar su abogada Elba Marcovecchio.

"Para quienes me preguntan, Canal 9 me echó del programa Flechazo. Sus autoridades sostienen una política discriminatoria según la cual el ciclo sólo une parejas cisheterosexuales", reveló Torchia. Esto se debe a que el canal no puso al aire una emisión del programa, en el que dos personas trans eran las participantes que se conocieron hasta darse el beso final.

Por su parte, Elba Marcovecchio, su abogada, dialogó con Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, para detallar sobre la causa que llevarán a Tribunales Internacionales. "El tema es gravísimo, esto está pasando en un medio de comunicación. Ese capítulo durante dos meses no se transmite, y Franco recibía mensajes de por qué no se transmitía", explicó.