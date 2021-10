Conmoción por las fotos de Mirtha Legrand tras salir del hospital

Mirtha Legrand recibió el alta médica y se conocieron fotos sumamente impactantes tras su salida de la clínica. Cómo es su estado de salud.

Mirtha Legrand fue dada de alta el pasado martes 12 de octubre. Luego de varios días de internación, producto de una descompensación que derivó en una operación de corazón, la famosa conductora de "La Noche de Mirtha" en El Trece recibió el visto bueno por los especialistas de salud para regresar a su casa y descansar con mayores comodidades. Y tras su salida de la clínica, se conocieron fotos sumamente impactantes de la diva.

Con un gorro blanco, y un vestido del mismo color, Mirtha se ubicó en el asiento trasero de un auto gris que se acercó al Sanatorio Mater Dei. Desde allí, un grupo de asistentes ubicaron una serie de tablas para evitar que la prensa pudiera tomarle fotografías. Sin embargo, los flashes de las cámaras lograron atravesar las ventanillas del vehículo y se pudieron ver algunos detalles de su imagen.

Por medio de algunas fotos que tomó Ciudad Magazine, se observó a Mirtha Legrand con el barbijo puesto y unas gafas para evitar el contagio de coronavirus. Acompañada de tres personas, y con muestras de buen estado de ánimo, "La Chiqui" alzó la mano en su salida de la clínica para demostrar entereza tras las falsas versiones que circularon sobre su mal estado de salud.

Mirtha Legrand fue trasladada en auto tras recibir el alta médica.

Cómo es el estado de salud de Mirtha Legrand

De acuerdo a lo que indicó Roberto Dupuy, Director Médico del Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand cuenta con una buena salud: “Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del Sanatorio, de común acuerdo con su familia, la Sra. Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche”.

“Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar con la recuperación en casa. Agradecemos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, añadió el Doctor, a través del comunicado que el Sanatorio dio a conocer en las últimas horas.

La bronca de Juana Viale por la foto que le tomaron a Mirtha Legrand internada

Dos hombres entraron a la Unidad Coronaria del sanatorio, disfrazados de médicos, y le quisieron sacar fotos a Mirtha, pero los encargados de seguridad los detuvieron. Sin embargo, se difundió un retrato de La Chiqui en su habitación del sanatorio. “Lo de la foto no me pareció. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es personal con nadie, lo han hecho con muchas personas”, expresó Juanita.

Sobre la salud de su abuela, Juana aseguró lo mismo que sus partes médicos: que está cada vez mejor y en plena recuperación. “Va a estar ahí hasta que esté todo óptimo, pero ella está óptima y se quiere ir. Ella estuvo muy bien, yo estuve con ella y estaba muy tranquila”, afirmó, y contó que apenas salió de la operación le preguntó por una obra de teatro. “Cuando estaba recién salida de la operación, me preguntaba por la obra de teatro que había ido a ver el día anterior. Es admirable su fortaleza y su curiosidad”, cerró Juanita.

Mirtha Legrand llevó un centro de estética al sanatorio

Por su parte, el nieto de Legrand, Nacho Viale, había adelantado que ella estaba en perfecto estado e incluso con ánimos de mantener su belleza al día. "Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa. Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos", relató. "La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladora… ¡Ya era todo el canal!".