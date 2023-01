Conmoción en Gran Hermano: Ariel casi intoxica a sus compañeros

Conmoción total por lo que hizo Ariel en Gran Hermano. El participante pudo haber envenenado a sus compañeros cuando hizo el asado, el pasado domingo.

Ariel Ansaldo fue protagonista de uno de los escándalos más resonantes de Gran Hermano. En su afán por hacer salmuera para el asado del pasado domingo, intercambió palabras con Romina y Walter "Alfa" y discutió con ellos por haberse quedado sin romero para su condimento. Y en las últimas horas, se conoció un grave error que podría haber derivado en el envenenamiento de sus compañeros.

Pese a no haber tenido romero, Ariel hizo su salmuera y la escondió en la alacena. Ese, según el cocinero de A la Barbarossa, fue el error que podría haber costado caro: "Para la salmuera lo mejor es prepararla en el momento, porque si tiene ajo no está bueno hacerla dos días previos porque le puede modificar el sabor. Se hace un rato antes”.

“Si vamos a preparar algo con ajo y los escondemos y encima lo dejamos afuera de la heladera, se va a fermentar y puede ser peligroso. ¿Cómo lo va a dejar macerando dos días en un armario? Hizo todo mal. Pongan a hervir agua con ajo y sal. Ténganlo dos días y después huelan para ver como fermentó. No está bueno, no está bien lo que hizo, realmente fue una locura", agregó Rodrigo Cascón, dejando al descubierto una mala maniobra por la que Ariel (sin intención) podría haber sido protagonista de un hecho preocupante.

Grave acusación de Ariel contra Alfa en Gran Hermano

Ariel Ansaldo, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), lanzó una fuerte acusación contra Walter "Alfa" Santiago, quien le quiso hacer una broma de mal gusto a Camila Lattanzio mientras estaba dormida.

El hombre de 60 años se acercó a Camila, de 21, y le apoyó un dedo en la boca mientras dormía con la intención de hacerle una broma. Sin embargo, su chiste no fue tomado con humor por algunas personas presentes, como Ariel, quien explotó de furia e indignación al ver la situación. La pelea escaló tanto que ambos participantes terminaron a los gritos y apenas se dirigen la palabra desde entonces.

Todo comenzó cuando "Alfa" le apoyó los dedos en la boca a Camila para molestarla mientras dormía, ya que estaba con la boca abierta. Ariel vio todo y no pudo evitar saltar en defensa de su compañera, pero "Alfa" insistió en que solamente estaba haciéndole una broma. "Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se meta nadie. Yo estaba jugando con Camila, no podés ponerte en abogado", se defendió.