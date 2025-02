Conmoción en El Trece por el accidente que sufrió José Bianco y dañó su rostro

Conmoción en El Trece por el accidente que sufrió José Bianco.

José Bianco, parte de los equipos de noticias de El Trece, reapareció en la televisión después de un terrible accidente que sufrió y que dañó su rostro. El relato del meteorólogo frente a la audiencia y la reacción de sus compañeros del noticiero de medianoche.

Al aire de Síntesis José Bianco contó los detalles del peligroso accidente que sufrió mientras le enseñaba a un amigo a barrenar una ola sin tabla, en las aguas de Pinamar. “Caí mal y golpeé el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad”, sostuvo el meteorólogo. Aún así, en un tono bromista deslizó: “Nunca me dolió una ola en Monte Hermoso”.

Por fortuna, José Bianco pudo recibir asistencia médica de forma inmediata y fue rescatado por los guardavidas de Pinamar, quienes lo llevaron hasta el hospital local y luego en ambulancia hasta Buenos Aires para realizarse estudios y chequeos médicos. “Las olas no son una pavada. Hay que respetarlas, no es cuestión de hacerse el canchero”, sentenció el meteorólogo como advertencia para la audiencia sobre los riesgos del mar.

Más allá del accidente, José Bianco aprovechó para hacer una broma al respecto y frente a sus compañeros del noticiero de El Trece sostuvo: “Ya no puedo criticar a la gente que es autorreferencial”.

El día que José Bianco casi "no la cuenta" en las Cataratas del Iguazú: "Hubo un error de cálculo"

Uno de los principales personajes de TN es, sin lugar a dudas, José Bianco. El especialista del Grupo Clarín en clima o de fenómenos meteorológicos viaja a distintas partes del mundo para mostrar de primera mano como se viven las maravillas de nuestro planeta. En esta oportunidad, el corresponsal de la emisora viajó hacia Las Cataratas del Iguazú para mostrar la recuperación de su caudal y animarse a vivir -y a mostrar en la pantalla chica- una de las excursiones y experiencias más recomendadas y realizadas por los turistas: subir al bote que te acerca hasta los imponentes saltos.

Sin embargo, no todo fue color de rosas en el viaje, ya que después de apreciar un hermoso e impactante arcoíris, José advirtió que iban a aproximarse al Salto San Martín, el segundo más alto de todo el parque. Pero lejos de ser un paseo tranquilo y con un poco de salpicaduras dentro, la experiencia se volvió completamente extrema y el agua casi lo hunde mientras estaba saliendo en vivo por la televisión.

“Es muy fuerte como para meterse abajo... Son como 60 o 70 metros”, atinó a decir Bianco mientras el capitán aceleraba a fondo la pequeña embarcación. Y, al acercarse aún más, decidió despedirse de sus compañeros: “¿Vamos adentro dicen? Nooooo. No era el plan. No hacía falta. Hubo un error de cálculo. Chau chicos, nos vemos”.

Aquella aventura solo se transformó en un fuerte susto y por suerte no pasó a mayores ni logró convertirse en un accidente aunque, apenas pudo salir de la enorme cantidad de agua, le pidió a sus compañeros que estaban en el estudio que le dieran unos minutos para recuperarse y para que “le volviera el alma al cuerpo”, ya que el temor había quedado latente.