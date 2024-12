Conmoción en América TV por lo que confirmó Ángel de Brito: "Chau".

Ángel de Brito confirmó un duro revés para América TV de cara al 2025. El famoso conductor y periodista contó la famosa figura que se irá del canal el año que viene y generó gran controversia entre sus seguidores.

Al aire en Ángel Responde, ciclo que conduce por el canal de streaming Bondi Live, el periodista contó que LAM, su programa de espectáculos, sufrirá una fuerte baja este mismo viernes. Precisamente, una de sus panelistas más queridas se irá en búsqueda de nuevos desafíos profesionales y generó mucha tristeza entre los televidentes del programa.

"Marixa Balli se despide este mes de LAM", anunció De Brito. A esto, Pepe Ochoa aclaró: "O sea, mañana, chau”. Y pese a que la noticia tomó desprevenidos a muchos televidentes, Ángel aseguró que su salida no pasaría desprevenida y que "se despedirá con su correspondiente homenaje".

Aunque si bien no quiso profundizar mucho en los motivos de la salida para que Balli pueda hablar en su despedida, si brindó algunos detalles: "No quiero contar todo, me gustaría que lo haga ella. Hoy no creo que tengamos tiempo porque vamos a tener una entrevista mano a mano con Jenifer Lauría, pero le quiero hacer la despedida que se merece".

Ángel de Brito dio la peor noticia sobre Jorge Lanata: "Les tengo que decir la verdad"

Jorge Lanata sigue internado en el Hospital Italiano y, en las últimas horas, se conoció la peor noticia sobre su salud. Fue Ángel de Brito el encargado de brindar la información que entristeció a miles de seguidores del conductor de Radio Mitre. "Les tengo que decir la verdad", aseguró.

“Si les tengo que decir la verdad… está mal. Está sostenido por las máquinas hace mucho tiempo, no tiene ningún tipo de evolución positiva”, expresó Ángel de Brito en Bondi. Por otra parte, el periodista se mostró molesto con las versiones que indican mejorías o escenarios más leves.

Enfurecido, Ángel de Brito exclamó: “Por más que digan cualquier estupidez los que hablan y no quiero puntualizar en cosas que escuché, pero Lanata está mal, es obvio y no sé por qué siguen negando esa situación. Si lo puedo entender de la esperanza de las hijas, de Elba, pero todos los demás que están hablando, como los periodistas y amigos dicen estupideces”.

“Lanata está mal, está conectado a las máquinas y sino las tuviera se muere, es así de sencillo. Es duro decirlo, pero es lo que pasa y él lo estaría diciendo de otro si fuera así porque era su forma de comunicar. Están esperando un milagro que no llega y todo empeora porque ya son más de seis meses, desde el 14 de junio, de terapia intensiva, de conexión, desconexión, intubar… es un desgaste para el cuerpo tremendo”, sentenció Ángel de Brito sobre Jorge Lanata.

En efecto, Jorge Lanata atraviesa horas críticas. De acuerdo a las palabras de Ángel de Brito, sólo "un milagro" podría mejorar la situación de un hombre que está internado desde el 14 de junio y que fue sometido a diferentes tratamientos médicos para buscar una evolución favorable.