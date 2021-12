Conductor de El Trece lloró tras ser echado por Adrián Suar: "Dolidos"

Tras ser despedido por Adrián Suar, un conductor de El Trece rompió en llanto y realizó un fuerte descargo tras su salida del programa de TV.

Adrián Suar es consciente de que, de cara al 2022, debe haber cambios en El Trece para poder levantar los números del rating. Teniendo en cuenta esto, el productor tomó la drástica decisión de echar a una famosa conductora y de levantar un programa que tuvo un desempeño de mayor a menor en la TV argentina. Como consecuencia, la presentadora lloró en vivo y se marchó con un contundente descargo.

El pasado viernes 3 de diciembre, Carina Zampini expuso sus emociones en "El Gran Premio de la Cocina", ciclo que llegó a su fin luego de tres años de emisión y que actualmente estaba teniendo problemas de audiencia. Con una gran tristeza, decidió brindar un testimonio emotivo: "Estamos todos un poquito así porque llegó el final de 'El Gran Premio de la Cocina'. Estamos un poquito tristones. Así venimos en los últimos días".

Con lágrimas en los ojos, Zampini indicó: "En un punto pienso que está bueno porque tiene que ver con el tránsito que tuvimos, con lo felices que fuimos todos al hacer este programa. Es lo que nos identifica y creo que es lo que nos vamos a llevar, esa experiencia guardada en un rincón del alma, que tiene que ver con las personas. Acá hay enormes profesionales, estuvo a la vista en estos tres años y pico. Lo que hizo que la pasemos bien y que estemos dolidos porque termina... son las personas que, en definitiva, es lo importante y lo que uno se lleva".

Adrián Suar, productor y autoridad clave en El Trece.

"En lo personal, estoy profundamente agradecida a todos los que están acá, que son un montón y a todos los que pasaron y que fueron parte y dejaron su granito de arena: directores, iluminadores, sonidistas, musicalizadores, editores, productores, a todas las áreas, maquillaje, vestuario, a peinado, a la gente de limpieza y al equipo técnico. Mauri, Feli, Cris (NdeR: panelistas del programa), sabemos lo que compartimos y todo lo que transitamos. Eso nos tiene felices y ustedes siéntanse orgullosos porque son lindas personas", añadió la conductora, completamente emocionada.

En tanto, Carina Zampini le agradeció a las autoridades de El Trece y los espectadores que siguieron cada programa de "El Gran Premio de la Cocina" durante más de tres años: "Quiero agradecer al canal, a Pablo Codevila, Adrián Suar, a 'Coco' Fernández, a Box Fish... a todos los participantes que hicieron posible que este programa sea esa competencia, a los señores del jurado... y fundamentalmente a ustedes porque eligieron todas las tardes durante estos 842 programas".

Entre lágrimas, Carina Zampini se despidió de "El Gran Premio de la Cocina".

Adrián Suar levantó el programa otro programa de El Trece

Hace unos meses, Adrián Suar decidió dar por finalizado "El club de las Divorciadas", el programa conducido por Laurita Fernández, por un flojo desempeño en el rating con El Trece. El programa no venía midiendo nada bien, por lo que el productor de Pol-Ka decidió sacarlo del aire para darle el lugar a otro ciclo que pueda estar a la altura y le haga frente al canal de las tres pelotitas. Luego de que se terminara el ciclo, la presentadora manifestó un sentido mensaje para sus colegas: "Gracias a toda la gente que nos acompañó, al equipo técnico, los cámaras, la gente de control, los sonidistas, los del equipo de producción, a las mujeres que contaron sus historias y a los hombres que también se acercaron".

Pese a la tristeza que le generó su despedida de "El club de las divorciadas", la Laurita expresó: "Gracias a El Trece, a Pablo, 'Coco', Adrián (Suar) por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Nos reímos mucho, estuvimos acá presente, con una gran escenografía y propuesta espectacular".

El furioso reclamo de Darío Barassi contra Adrián Suar en El Trece

El conflicto se desató a partir de un fuerte reclamo que Darío Barassi le hizo a Adrián Suar en el programa "100 argentinos dicen". Hace algunas semanas, el conductor recibió a un participante que no entendía muy bien las reglas de los juegos. "¿Me tengo que quedar acá?", preguntó un joven que había respondido bien una de las consignas. Tras un silencio incómodo, el hombre volvió a preguntar: "¿Me tengo que ir? Se me acercó Darío y me puso nervioso". Y el conductor explotó de furia contra el productor de Pol-Ka y El Trece: "Buena, 'Chueco', el cambio de horario es buenísimo. ¡No nos ve nadie!".

"Nadie ve el programa. Ni las familias que vienen a jugar ven el programa. Es el acabose de un programa. El acabose...", agregó el sanjuanino, entre quejas. Incluso, y como si fuera poco, amenazó a Adrián Suar y la producción de El Trece: "Yo en diciembre termino, eh". Y le preguntó a los colaboradores: "¿Dónde está mi contrato? ¿Este es mi contrato? Dámelo. Dame ese contrato. ¿Dónde está mi contrato?".

Segundos después, una de las productoras le dio a Barassi unos auriculares para que se distraiga, aunque luego se dirigió a otro asistente y le manifestó: "¿Ese es mi contrato? Dámelo, Fede. Chueco, hasta acá llegué. Si van a traer familias que no saben jugar, yo hasta acá llegué". Y rompió un papel.