Con una foto, Paula Chaves se despidió de los escenarios: "Gracias"

Con una imagen muy emotiva y palabras de agradecimiento, Paula Chaves hizo una publicación en las redes sociales y le dijo adiós a los escenarios de Córdoba.

Paula Chaves decidió compartir una foto muy emotiva con sus dos hijas e hijo tras el final de la obra de teatro que realizó junto a su esposo, Pedro Alfonso. La actriz y conductora de TV de pasado en MasterChef (Telefe), se despidió del espectáculo de Córdoba con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Tras una exitosa temporada de verano en Villa Carlos Paz, con la obra Un Plan Perfecto en el Teatro del Lago, Paula cerró una etapa en el teatro. Y en la última función, que tuvo lugar el pasado sábado 4 de marzo, publicó una foto junto a sus hijos arriba del escenario: Olivia, Baltazar y Filipa. En la misma, se puede ver a la mujer de 38 años sumamente emocionada con el final de la obra.

Paula Chaves se despidió de la obra "Un Plan Perfecto" con una foto junto a sus hijos arriba del escenario en Villa Carlos Paz.

"Una temporada inolvidable. Viviendo en familia el amor de todos y todas ustedes", expresó Chaves, dándole un cierre al trabajo de verano. Y luego le agradeció al público por el apoyo en Córdoba: "Gracias por compartir y disfrutar con nosotros. Somos muy felices".

Cómo le fue a Un Plan Perfecto, la obra de Paula Chaves y Pedro Alfonso, en Córdoba

Un Plan Perfecto, que cuenta con la actuación de Paula Chaves, Pedro Alfonso, Romina Gaetani, Rodrigo Noya, Pachu Peña, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani, lideró en la taquilla durante toda la temporada de Villa Carlos Paz (Córdoba). La misma regresará el fin de semana largo de feriados por Semana Santa 2023: el jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril.

Por qué Paula Chaves y Pedro Alfonso estuvieron al borde de separarse

En una charla con revista Gente, Paula Chaves recordó el día que casi se separa de Pedro Alfonso: "Con Pedro somos cero cursis y no nos acordamos ni de la fecha en que nos pusimos de novios ni de nuestro aniversario de casamiento, pero hay un día que no me voy a olvidar jamás y es el 17 de enero de 2013, cuando Pedro me hizo una propuesta de casamiento que fue casi siniestra".

Asimismo, Chaves reveló que Alfonso le iba a hacer el pedido de casamiento antes de la temporada teatral y siguió: "Yo, el 28 de diciembre, me enteré de que estaba embarazada. Se lo dije y él tiró todo para atrás. Cuestión que yo estaba re mal porque me habían pegado todos los síntomas del embarazo: sueño, malestar, llanto, vómitos y él me destrató y no conectaba con nada. Me acuerdo estar llorando en posición fetal en la cama mientras él jugaba al Candy Crush, y yo sólo pensaba ‘¿Qué le pasa a este pibe? Le pegó para la mierda el embarazo, se arrepintió".

"Y al tercer día de destrato absoluto, cuando yo les estaba contando a mis amigas que me quería separar porque no sabía qué le pasaba. O sea, Pedro es un ser extraño al que a veces le pinta no hablar y no habla por tres días, pero ahora que voy doce años con él, sé que tiene sus días como yo tengo los míos. Digo ser extraño porque él es bastante callado y retraído en eso. Pero en ese momento lo conocía hace dos años y no sabía qué onda. Bueno, estaba en eso cuando apareció en la galería vestido de traje con el anillo. Pasó de no darme bola por tres días a pedirme casamiento”, concluyó la exparticipante de Bailando por un sueño.