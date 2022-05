Cómo fue la escandalosa fiesta post Martín Fierro: "Todos con todos"

Salieron a la luz historias ocultas sobre la fiesta posterior a los Martín Fierro: los besos más inesperados entre famosos.

La fiesta posterior a los premios Martín Fierro 2022 dejó como saldo una enorme cantidad de chismes. Además de los videos de “La China” Suárez besándose con Rusherking y del pico entre Lali Espósito y Mariana Gernesio Peña, pasaron muchas más cosas que quedaron en secreto. “Pampito”, panelista de Momento D, aseguró que fue un descontrol y que todos se besaron con todos.

Aparte de los famosos que asistieron a la ceremonia, también estuvieron presentes otras figuras públicas, como “La China” y Rusherking, y algunos periodistas de espectáculos, como Ángel de Brito. Fueron pocos los videos que se filtraron de la noche, pero según personas que estuvieron presentes, hubo muchos besos entre famosos.

“Yo no quiero decir nada, tampoco puedo revelar la fuente… Pero me hablaron sobre el after party de los Martín Fierro y el pico de Lali con Mariana fue un jardín de infantes al lado de lo que fue eso”, soltó “Pampito”. Y señaló: “Dicen que se chaparon todos con todos en esa fiesta. ‘La China’ cayó con Rusherking, hay un video de ellos. Estas son imágenes que nos llegaron en exclusiva”.

“En un momento, las cámaras se apagaron y me dicen que ‘La China’ y Rusherking chaparon toda la noche. Además, toda la fiesta termino chapando entre sí”, aseguró “Pampito”. Fabián Domán sumó que Franco, “un productor nocturno que es el dueño de la noche”, fue quien les brindó varios datos picantes de la fiesta, en la que estuvieron presentes personas “más importantes que en los Martín Fierro”.

El tenso encuentro entre “La China” Suárez y Ángel de Brito

Ángel de Brito, conductor de LAM, contó que se cruzó con “La China” Suárez, con quien tiene una relación bastante conflictiva, y que tuvieron una conversación “muy tensa”. Fue la actriz quien se le acercó y lo encaró. “Me vino a hablar y me dijo: ‘Hola, ¿cómo andás? ¿por qué me odiás? Le dije: ‘No sos tan importante como para que te odie ¿Qué me hiciste a mí? Nada’”, comenzó. “Una cosa llevó a la otra. La cosa es que nos pusimos a hablar y le dije que era muy soberbia y que se manejaba mal en los medios, cosa que le dije acá, públicamente. Ella piensa que no es así y le dije que no le iba a repasar todos los casos y que en tal o cual estuvo como el culo públicamente”, destacó De Brito.

Más allá de la incomodidad de esta conversación, el conductor aseguró que “La China” estaba “simpática, alegre” y que bailaron toda la noche juntos. "No se me despegó en toda la noche", aseguró De Brito. Sin embargo, al día siguiente la exestrella de Casi Ángeles envió una carta documento dirigida a él y a Yanina Latorre por las cosas que se dijeron sobre ella en LAM en relación al Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.