Coki Ramírez sin filtros sobre Marcelo Tinelli: "Depende de él"

La participante del Bailando 2023 habló de su pasado amoroso con el conductor y reveló cómo es su relación hoy.

Coki Ramírez apuró a Marcelo Tinelli y contó cómo le gustaría que sea su vínculo durante la temporada 2023 del Bailando. La famosa humorista se sinceró sobre la relación que mantuvo con el conductor y confesó que la continuidad de la misma "dependerá de él".

La artista cordobesa es una de las convocadas para formar parte del Bailando 2023, ciclo que estrenará Tinelli en las próximas semanas en América TV. Pero antes del debut, muchos fanáticos ya especulan con el posible ida y vuelta que pueda haber entre el conductor y la participante, tal como sucedió en la edición del 2011, cuando incluso se rumoreó que ambos mantenían un noviazgo.

Luego de contar que estaba soltera, Ramírez fue consultada sobre sus sentimientos hacia Tinelli: "Y sí, Marcelo es un chongazo. Está lindo". Luego, hizo referencia al deseo de Tinelli de tatuarse el cuello y aseguró que ella "lo conoció con poquitos tatuajes en el cuerpo". Finalmente, Ramírez fue al hueso y contó qué expectativas tiene de su vínculo con Tinelli. "Nos seguimos en Instagram. Lo que pase con Marcelo depende de él también, y si está solo. No sé", sentenció.

El escatológico accidente de Coki Ramírez con el Papa Francisco: "Se me aflojó"

Mientras se prepara para su vuelta a la televisión como participante del Bailando 2023, la cantante Coki Ramírez se animó a compartir la escatológica anécdota de cuando le cantó al Papa Francisco. La reacción de Fernando Dente ante la inesperada revelación de la mediática, inundada por la vergüenza de la situación.

Invitada a Noche al Dente (América TV), la cantante que saltó a la fama por su participación en ShowMatch contó su escatológica historia con el Papa Francisco y sorprendió al conductor, atento al relato. “¿Te ponés nerviosa antes de cantar para el Papa?”, indicó el actor abriendo el juego. “Estaba en el Vaticano, con nervios...”, deslizó Coki, sin querer entrar en detalles.

"¿Comiste algo antes?”, la presionó Dente buscando que Ramírez contara la historia completa. “No me acuerdo que comí en Roma...Mucha pizza, muzzarella...¡No me digas que te contaron! ¡No puedo creerlo! ¡No seas malo!”, remarcó Coki al darse cuenta de los intereses del conductor. Siguiendo sus deseos, le confió: “Se me aflojó el vientre...”.

"Me decían: ‘Te vamos a avisar, te vamos a avisar’. Era un streaming que se trasmitía a todo el mundo y yo tenía que cantar el tema que compuse, que se llamaba Un cielo aquí. Entonces me dicen: ‘Ahí viene Su Santidad’. Y yo: ‘¿Qué?’. Me hacía caca...¡Se me aflojó todo!”, sumó, tentada. Sobre el cierre, Fernando Dente le preguntó a Coki si los baños del Vaticano eran lindos y ella apuntó: "Yo pensé que había inodoros de oro, pero no. Era un baño lindo pero nada más".