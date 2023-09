Coki Ramirez enfureció contra una figura de América: "Una desubicada"

La cantante pasó por la nueva edición de Bailando por un sueño en América TV y fue criticada. Coki Ramírez se hartó y contó lo que nadie esperaba sobre una figura de América después de un tajante comentario.

Coki Ramírez es una cantante que saltó a la fama en 2010 debido a su participación en el Bailando por un sueño. Los coqueteos de la artista con Marcelo Tinelli hicieron que la cordobesa cobrara mucha popularidad en aquel momento y desde entonces comenzó una etapa de su carrera más masiva, que mantiene hasta la actualidad. La nueva edición de Showmatch en América TV tiene como concursante a Coki y su actitud de desea ante Tinelli hizo que cosechara algunas críticas.

La panelista de LAM Maite Peñoñori habló sobre el rol de la cantante en el reality show de América TV y sorprendió con sus declaraciones. "No es que no me la fumo a Coki, me encanta, es divina. Me aburre, Marcelo está muy baboso, con amor te lo digo Marcelo... No me gusta que se regale tanto. Está como desesperado", dijo en alusión a Ramírez y a Milett Figueroa. Y sumó: "No me gusta el lugar de Coki o Milett, no me gusta. Es un montón".

Yanina Latorre cuestionó a Maite en ese momento y soltó: "Qué feo decirle regalada a la mujer ¡Vos que sos tan feminista!". Lejos de retractarse, Peñoñori le respondió: "Yo no le digo regalada a ellas. Digo que no me gusta ese juego, me aburre". La propia Coki Ramírez habló en El Debate del Bailando sobre los dichos de Maite: "Dijo que era una regalada, una desubicada. Hoy en día, decirle eso a una mujer, es raro. Con Marcelo sabíamos que iba a ser mutuo, no es que yo me abalancé sobre él. Marcelo sabía que yo le iba a canta, era el reencuentro después de 12 años, era lo que la gente esperaba en su casa. Que le cante, cositas en el oído... él me dijo cosas más fuertes en el oído que yo. Estábamos como nerviosos... Yo a Marcelo lo adoro".

El encuentro de Marcelo Tinelli y Coki Ramírez

El conductor y la cantante se reencontraron después de diez años en el evento de La Foto del Bailando y el momento fue captado por las cámaras de América TV.

Alejandro Guatti: "Marcelo, queremos ser testigos del reencuentro con Coki."

Marcelo Tinelli: "¡Qué hermosa que estás! Hace años que no nos vemos."

Coki Ramírez: "¡Ay!"

Alejandro Guatti: "Está muy nerviosa."

Marcelo Tinelli: "Yo también estoy nervioso, me empezaron a transpirar las manos."

Coki Ramírez: "Hace 13 años que no lo veo. Hola, ¿qué tal?"

Marcelo Tinelli: "Hola, Marcelo Tinelli. Un gusto."

Alejandro Guatti: "¿Le vas a decir cosas al oído?"

Marcelo Tinelli: "Casi le digo yo algo al oído."

Coki Ramírez: "Hablando en serio. Permiso, ¿te puedo tocar? (le agarra la mano)"

Marcelo Tinelli: "Sí, podés hacer lo que quieras... Tenés las manos frías."

Coki Ramírez: "Hola (le da un beso y un abrazo) ... ¡Ay! (Marcelo le dijo algo al oído). Te doy una frutilla."

Marcelo Tinelli: "Pará, con la mano. Beso acá, no. Allá."

Coki Ramírez: "¿Estás soltero?"

Marcelo Tinelli: "Totalmente soltero."

Coki Ramírez: "Porque yo no puedo meterme en problema."

Alejandro Guatti: "¿Vos estás soltera?"

Coki Ramírez: "Sí."

Marcelo Tinelli: "¿En qué problema te meterías vos?"

Coki Ramírez: "No te voy a dar una frutilla (en la boca) si estás con alguien."

Marcelo Tinelli: "En la boca no."

Coki Ramírez: "¿Y a dónde te la doy?"

Marcelo Tinelli: "Digo que no te la vas a poner vos en la boca."

Coki Ramírez: "No, con la mano."

Marcelo Tinelli: "Con la mano, sí, sí. Metela."

Coki Ramírez: "Me hablás con los ojos... Estás lindo."