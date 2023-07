Coco Sily se cansó y dijo todo sobre Jey Mammón: "Que la gente se entere"

El conductor arremetió contra Jey Mammón con un tajante comentario sobre la reciente entrevista que dio la polémica figura a Intrusos.

La entrevista de Jey Mammón a Intrusos (América TV) removió el avispero mediático y celebridades y conductores de radio y televisión no quisieron mostrarse ajenos al tema lanzando todo tipo de opiniones sobre el desarrollo de la nota y sus trazos más polémicos. Y uno de los que no se mostró indiferente fue Coco Sily, quien lanzó un irónico comentario fulminando a la polémica figura.

El comentario de Coco Sily que fue reproducido en un informe de Bendita TV, en el que hablaba sobre el tema y que decía que “también hay una cosa que tiene que ver con nuestro laburo, que ustedes lo saben mejor que nadie. A veces en la cuca, por ejemplo, dicen 16,4 puntos de rating ¡Dale! Para que la gente se entere como es. Yo ya emití la opinión, pero si me dicen eso, ya no sé que decir, entonces empiezo a orador sobre mi propia opinión y me contradigo. Y después me dicen ¡17.9!, entonces termino diciendo cualquier cosa”.

De forma afilada, y tras escuchar a su colega, Beto Casella sostuvo: “Yo por 16,4 puntos de rating me levanto y le pego un cachetazo a Jey Mammón. No estamos juzgando nada porque juzgamos parte del universo de la tele. Hay mucho de curiosidad periodística de cada uno, y otro poco de que bueno, hay que llenar dos bloques”.

Tras el polémico comentario del conductor, la panelista Edith Hermida acotó: “También la gente, a veces, pide que vos tomes una posición rápidamente. Y, a veces, no es tan bueno. Me parece equivocado ya juzgar. Por ejemplo, yo entré en una duda y me acusaron de pedófila. Porque fui cautelosa en el caso de Jey Mammón". Cerrando el tema más álgido de la televisión reciente, Beto sentenció: “No se puede ejercer esta profesión pensando en las redes”.

Susana Giménez habló sobre Jey Mammón y volvió a derrapar: "Me parece fabuloso"

"¡No me digas! Me parece fabuloso. Me parece estupendo, por favor, terminemos con esta tontería. Son cosas del pasado. Hay algo nuevo que la gente deberá respetar, pero lo del pasado... es para sacarle dinero", sostuvo Giménez como respuesta a una pregunta sobre el presente de Jey Mammón, quien reveló que asistirá a los Martín Fierro. Al mismo tiempo, Susana fue consultada por las críticas que recibió tras sus declaraciones por la denuncia Marley y soltó: "Yo dije que prescribió, pero no quise decir que prescribió en el sentido de que hubo un juicio, sino que prescribió porque es antiguo. Es algo que ocurrió hace 35 años. Es decir, ya ha prescrito".