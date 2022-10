Claudia Fontán sufrió un accidente y terminó con bastón: "Mi pie hecho bola"

La actriz y cocinera relató cómo fue el momento en que se esguinzó un pie. Claudia Fontán reveló el insólito motivo por el que trastabilló en una escalera.

Claudia "La Gunda" Fontán tuvo un insólito accidente en su casa y terminó con un esguince de pie. La exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina relató cómo fue que trastabilló en su casa y necesitó atención médica.

"Todo para salvar un platito de torta y sandwichitos de miga. Me levanté con el pie como una empanada gallega, no me hice placa ni nada", comenzó su descargo la actriz de tiras como Sos mi Vida y Los Exitosos Pells. Y agregó: "Me había armado un platito con sandwiches de miga variados, torta y me había puesto una servilletita abajo. Estaba subiendo las escaleras y pisé en la punta, estaba con unas chatas, viste que tiene suela. El pie se desliza al escalón anterior".

Fontán contó que eligió no soltar el plato para agarrarse de la baranda y por ese motivo todo terminó mal. "Lo único que quería era salvar el plato. Quedó apoyadito, mi pie hecho bola", cerró la celebridad, en diálogo con Guido Kaczka en su programa de El Trece.

Guido Kaczka sobre los motivo de su alejamiento de la actuación

El conductor de radio y televisión comenzó su carrera cuando era solo un niño, como actor en tiras televisivas. Kaczka creció profesionalmente y con el correr de los años nunca dejó de trabajar, incluso ha protagonizado iras como Rincón de Luz (2003), en la que formaba la pareja principal junto con Soledad Pastorutti. A pesar de esa realidad, en un momento Guido decidió dar un giro en su trabajo y dejar esa etapa atrás. "Yo ya había participado en Polémica en el bar y en Los mejores amigos. Y lo llamé a Martín (Kweller) y le dije: ‘Quiero hacer un programa de juegos que sea entre amigos, que uno le corte el pelo al otro por ejemplo’. Nos juntamos. Después surgió lo de egresados y arrancamos con El último pasajero y nos fue muy bien. Y ahí empezó mi proyección como conductor y productor", reveló la celebridad.

"Básicamente porque hacía de otro. Eso de esperar para hacer las escenas... Y cuando conducís, sos vos. El encuentro que se genera es más auténtico", respondió Kaczka en diálogo con Clarín cuando fue consultado sobre los motivos por los que tomó esa decisión. Y cerró: "Es una profesión que de algún modo hay que mimarla. De hecho, hoy me da cosa haberla dejado, hasta culpa para serte honesto. Pero la realidad es que disfruto mucho de la conducción", en alusión a la actuación.