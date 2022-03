Cinthia Fernández se sacó en vivo contra un manifestante: "Machirulín"

La bailarina se expresó sin tapujos ante un referente del Polo Obrero, tras haber sido retenida en una manifestación camino a su trabajo.

Cinthia Fernández protagonizó un nuevo momento de tensión en pleno vivo televisivo en medio de una entrevista a un manifestante. La exparticipante de Bailando por un sueño acusó al miembro del Polo Obrero de recibir dinero a cambio de su presencia en las marchas y explotó el escándalo.

"No cobran si no marchan. Es mi opinión", expresó la madre de Bella, Charo y Francesca sobre quienes apoyan esas movilizaciones. "Bueno, yo también podría decir muchas cosas que hace Cinthia", reaccionó de manera contundente el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

Fernández no se quedó callada ante la indirecta del entrevistado en Momento D: "¡Contame qué cosas! ¡Contame! ¡A ver machirulín, contame! Quiero saber qué hago yo. Porque yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro por ir a la marcha, no busco reemplazos, no tengo ningún plan, tengo tres laburos. Contame qué hago". Y agregó: "La colita esta la tengo bien limpia. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. ¡Mantenemos vagos!".

El manifestante negó las afirmaciones de Fernández, quien no se conformó con lo dicho hasta el momento y enunció: "Si tenés algo para decís, sacalo porque yo la cola la tengo bien limpia. No soy delincuente como vos”.

El fuerte descargo de Cinthia Fernández sobre la pena a abusadores sexuales

La panelista de televisión se expresó ante una noticia de un abuso a un menor y dejó en claro que quisiera penas más fuertes para ese tipo de delincuentes. "¿Saben lo que pasa en estos casos? La consecuencia es perpetua. Por eso digo, ¿por qué tardar tanto", comenzó la bailarina en el ciclo conducido por Fabián Doman en las tardes de El Trece. "Y además de eso después les dan penas que dan vergüenza. Si yo soy un juez, me daría vergüenza decirle a la familia que a este tipo le corresponden apenas unos años", agregó.

"Encima a los que están en la cárcel los tenemos que mantener nosotros. Ojalá existiera la pena de muerte para éstos", señaló Fernández y aseguró que tiene una postura tajante en lo que respecta a la condena para agresores sexuales.

En las últimas semanas, la celebridad ha protagonizado otro momento de enojo al aire, al responder a las acusaciones que Tamara Pettinato hizo en relación a su campaña política. "Mi campaña es honesta y, encima, la hice con poca plata. Es barata, pura gasolina. Malinterpreta mis nalgas turgentes, divinas y hermosas. Tengo 34 años y tres pibes, pero estoy bastante buena todavía", expresó la bailarina. Y remató: "Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia".