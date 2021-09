Cinthia Fernández salió a cara lavada en televisión por primera vez: "No se asusten"

Cinthia Fernández le pidió al público de Los Ángeles de la Mañana (LAM) que no cambien de canal al ver su rostro.

Cinthia Fernández tenía que salir al aire en Los Ángeles de la Mañana (LAM), pero las complicaciones en tráfico causadas por la lluvia le impidieron salir maquillada frente a las cámaras, y por primera vez, la captaron al natural. A la mediática candidata a diputada no le gustó mostrarse sin maquillaje al aire y tuvo una divertida reacción.

Ángel de Brito lo notó y exclamó que Cinthia estaba "a cara lavada" y ella explicó el por qué, completamente indignada: “Lo quiero decir: porque salí a las 9 menos 10 de mi casa y llegué a las 11.02 acá”, comenzó. “Una cosa imposible. Si tomara un helicóptero y hubiese un helipuerto acá, no puedo”.

Cinthia Fernández, de 32 años, es expareja del futbolista Matías Defederico.

Por último, le hizo un pedido a su público que la estaba viendo desde sus casas en ese preciso momento. “Quiero decir que me la banco. No se asusten, no cambien de canal, ya en el corte me pongo un corrector de ojeras”. “Ahora te maquillamos y te dejamos más decente”, le prometió de Brito, mientras de fondo alguien le gritaba que estaba linda.

La polémica por el video de Cinthia Fernández frente al Congreso

A días de las PASO 2021, la mediática publicó en Instagram un adelanto de su próximo video musical, en donde aparecerá con un portaligas frente al Congreso de la Nación, bailando un tango: un remake de Se dice de mí, canción de Tita Merello. El videoclip completo será estrenado hoy a las 21 hs. En los comentarios, la mayoría se burló de su forma de hacer campaña política. “El Congreso de la Nación necesita más que un cuerpo bonito”, le escribió un usuario, mientras otro agregó: “Por estas cosas no te voy a ir a votar el domingo”.

El escándalo entre Cinthia Fernández y Morena Rial con Matías Bottero

Recientemente, Cinthia y More Rial, la hija de Jorge Rial, denunciaron al youtuber Matías Bottero, quien crea videos titulados La basura semanal, en donde informa al público argentino sobre chimentos de la farándula. Generalmente, su humor ofende a varias figuras públicas y muchas mujeres de los medios lo señalaron de misógino.

Todo empezó cuando el youtuber se burló de la candidatura de Cinthia Fernández. "Dicen que Cinthia es muy buena diputada, pero sólo por las dos sílabas del medio. Igual, estaría bueno que sesionara desnuda, así por vez primera en la Cámara de Diputados alguien se muestra tal cual es”, expresó Bottero. Con respecto a Morena Rial, hizo un comentario de burla sobre su cuerpo.

Mientras la hija de Rial lo denunció en la Justicia, Cinthia se comunicó con su abogado y les contó a sus seguidores que cada vez que ve una agresión en redes él se encarga del asunto. “Me va a dar mucha satisfacción cuando deban pedir disculpas y pagar”, escribió Fernández. En su defensa, Matías Bottero se quejó de que Cinthia se dedica a “sentarse en un programa de televisión a criticar y opinar de todo el mundo” pero cuando alguien lo hace con ella lo denuncia.