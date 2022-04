Cinthia Fernández fulminó a Nicole Neumann con una polémica frase

Cinthia Fernández destrozó a Nicole Neumann tras la polémica con Fabián Cubero por sus dos hijas en común.

Cinthia Fernández opinó sobre la polémica que están atravesando Nicole Neumann y su expareja, Fabián Cubero, en relación a la crianza de sus dos hijas mayores, Indiana (14) y Allegra (11). Resulta que Neumann dejó que las dos niñas viajaran a Entre Ríos con su pareja actual, Manuel Urcera, junto con otros dos amigos de él sin haberle consultado a Cubero. La panelista se metió en el escándalo y apuntó contra la actitud de Neumann.

A Fabián le molestó que Nicole no le haya consultado, ya que le parece sumamente imprudente que dos niñas preadolescentes hagan un viaje con tres hombres que no son de su familia. Como la modelo no lo escuchó, el abogado de Cubero, César Carozza, tuvo que intervenir. En medio de todo este revuelo, Cinthia opinó por qué le pareció tan imprudente la postura de Nicole.

“¿Qué pensás de lo de Nicole y Cubero? Estuvo mal, ¿vos cómo reaccionarías?”, le preguntó una seguidora a través de Instagram. En respuesta, la panelista expresó: “Que Cubero tiene toda la razón del mundo, que la madre o el novio deberían haberlo llamado al padre y pedir autorización. Son dos menores adolescentes con todos hombres que no son de su familia”.

Historia subida por Cinithia Fernández a su cuenta de Instagram.

Además del peligro que implica dejar a tres hombres adultos ajenos a la familia con dos niñas adolescentes, Fernández destacó otro punto: que tanto Urcera como sus amigos son pilotos automovilísticos que, posiblemente, acostumbran a ir a toda velocidad. “Van en ruta y son corredores. (Y esto es opinión personal), supongo que conducen fuerte. No costaba nada llamar y pedir permiso”, cerró.

La polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sobre el viaje de sus hijas con Manuel Urcera

El abogado de Cubero habló en Intrusos sobre este tema y explicó que ninguno de los dos sabía de este viaje y que se enteraron por redes sociales. “Queremos dejar en claro que a Fabián no le molesta para nada el tiempo que sus hijas pasen con Manuel, porque más allá de que él tiene una buena relación con él, las nenas lo quieren, se llevan bien”, declaró Carozza.

En este sentido, destacó que lo que a Cubero le molestó fue que Cubero haya viajado “acompañado por dos amigos, ajenos a la familia de Nicole”. “Eso fue lo que le llamó la atención a Cubero. Lo que le hizo ruido es la existencia de dos otros adultos, mayores, varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años y que no le avisaron”, cerró.

Por su parte, Nicole evitó hablar sobre la discusión con Fabián y dijo, en diálogo con A la Tarde: “En mi vida no hay conflictos hace rato, ya lo saben, yo me desprendí de los conflictos. Manu es familia, mis hijas lo adoptaron como familia, les fascina pasar tiempo con él y con su familia. Les encanta el programa de las carreras y me matan si no las llevo. Quien quiera conflictos tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado”.