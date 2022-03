Cinthia Fernández destrozó a Gabriel Schultz en vivo: "Me tenés re podrida"

Cinthia Fernández chocó al aire nuevamente con Gabriel Schultz y lo destrozó.

Cinthia Fernández se cansó de los constantes ataques de Gabriel Schultz en Momento D y lo cruzó con todo el jueves pasado. "Conmigo te hacés el picante", disparó la panelista, podrida de los chistes de su colega, con quien ya había protagonizado un tenso intercambio el día anterior.

Cinthia Fernández viene viviendo días bastante agitados en Momento D, con peleas y discusiones que terminaron volviéndose virales. El miércoles pasado, la panelista y el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni chocaron por el enojo de Fernández debido a los cortes de tránsito en la 9 de Julio. Su compañero Gabriel Schultz se metió y acusó a la ex precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de no salir de Palermo, a lo que Cinthia le respondió furiosa: "No me conchetees".

Menos de 24 horas después, los panelistas volvieron a protagonizar un tenso intercambio al aire en Momento D. Cuando el programa estaba terminando y dialogaban con la politóloga feminista Florencia Freijo por videollamada sobre los violentos dichos de Carmen Barbieri y Amalia Granata contra la comunidad trans, la invitada se dirigió a la panelista para plantearle una situación. "A Cinthia le escribí varias veces por su lucha, que me parece que es una de las más importantes que tiene que tener el feminismo, que es el de las madres solteras...", comentó Freijo.

Sorprendida por las palabras de la politóloga, Cinthia aseguró que no le había llegado ese mensaje. "Tengo cinco millones (de seguidores), no reviso todas las solicitudes. Perdón", sumó la panelista. Mientras Freijo intentaba continuar con su argumento, Schultz chicaneó a su compañera: "Pero te aparece un canje y enseguida lo lees".

El silencio que se produjo en el estudio solo hizo que la respuesta se volviera más contundente. "¿Sabés qué? Me tenés re podrida, yo no sé si querés figurar o qué", comenzó cruzando Cinthia al panelista. Pero eso no fue todo porque a continuación le recordó cómo era en su anterior trabajo: "Cuando estabas con Jey (Mammón) hacías de perrito y conmigo te hacés el picante". "Gabriel de Olivos, dejate de joder ¡Me tenés harta!", cerró la panelista bastante enojada, mientras su compañero solo atinaba a esbozar una sonrisa.

Cinthia Fernández pidió por la muerte de Alberto Fernández y fue denunciada

Alberto Fernández sorprendió el pasado martes a un grupo de personas que disfrutaban de una clase de gimnasia acuática en la pileta del Polideportivo Tierras Altas, ubicado en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. El video de jefe de Estado se volvió viral en redes sociales, donde el propio Presidente compartió las imágenes y saludó a quienes hacían ejercicio. Así como hubo muchos mensajes de felicitaciones y saludos para Alberto, hubo uno que se destacó por lo desubicado.

Fue nada menos que un posteo de Cinthia Fernández, quien al compartir las imágenes del Presidente le deseó la muerte al político argentino. "Ahóguenlo", pidió la panelista que fue precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones legislativas por el partido de José Luis Espert y Javier Milei.