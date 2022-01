Cinthia Fernández cruzó a Tamara Alves: "Poco empático"

Cinthia Fernández le respondió con todo a Tamara Alves después de que la acusara de arruinar la noche de Año Nuevo. Además, Cinthia consiguió una perimetral para Defederico.

Cinthia Fernández le respondió durísima a Tamara Alves, tras la tremenda acusación de la vedette por "arruinarle" el festejo de Año Nuevo. "Me parece poco empático", disparó la ex angelita en diálogo con un móvil de Intrusos (América TV). Cabe recordar que Fernández está en una batalla mediática y legal contra Matías Defederico, su exesposo y padre de sus tres hijas.

La relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico atraviesa uno de sus peores momentos, con acusaciones cruzadas y trapitos al sol. Es que el festejo de Año Nuevo llegó con escándalo y en la pelea hasta se metió Tamara Alves, esposa de Patricio Toranzo, amigo de Defederico. La pareja del jugador de Huracán aseguró que Fernández les "arruinó" la noche y la exLAM salió a responderle con todo.

"Ya no tengo relación con Tamara", comenzó asegurando Cinthia Fernández en diálogo con un móvil de Intrusos. A continuación la ex precandidata a diputada dio más detalles de lo ocurrido en la noche de Año Nuevo: "Le pregunté si mis hijas estaban ahí porque estaba preocupada ya que el último mensaje de Matías fue ‘cuando termino, las llevo’, que fue a la 1.57 de la madrugada. Y, como verás (mostrando su celular), me estoy comunicando con ella casi a las 4 de la mañana".

Alves le contestó que estaban durmiendo, pero demoró unos 20 minutos en hacerlo, por lo que Cinthia ya había "agarrado el auto para ir a su casa". En ese sentido, Fernández aseguró que hizo lo que "cualquier mamá haría" si le dicen que pronto ya volvían y no le contestaban por dos horas. Además acusó a Defederico de estar tomando alcohol pese a que era el encargado de manejar para llevar a sus hijas a su casa. "Básicamente, si ella no lo entiende como madre, le mando un beso. Me parece poco empático, pero tema de ella", cerró Cinthia Fernández muy picante.

La perimetral de Cinthia Fernández

La ex panelista de LAM consiguió una perimetral para su expareja: Defederico tiene prohibido acercarse a Fernández a menos de 300 metros, según revelaron en Intrusos. Además, la Justicia le prohibió al exfutbolista "difundir, divulgar, exhibir o publicar contenido de mensajes, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes de ella", explicó Rodrigo Lussich. El conductor de Intrusos remarcó que en los próximos 60 días, Defederico solo podrá tener contacto con sus hijas a través de la madre de Cinthia o de la niñera.