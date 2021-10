Christian Petersen sorprendió a Carina Zampini con un piropo picante: "Está buena"

El chef aprovechó una devolución para lanzar un elogio a la conductora, quien no ocultó su sorpresa.

Christian Petersen protagoniza un picante ida y vuelta con Carina Zampini, conductora de El gran premio de la cocina. En la última emisión, durante la devolución del jurado a Geraldine Neumann, el chef aprovechó para hacer una comparación y deslizar un palito a la histórica actriz argentina.

“Vamos a empezar con esta devolución que nos quedó pendiente. Chris”, arrancó Zampini, y le dejó el lugar a Christian Petersen para que de su veredicto del plato: “Las milanesas diez puntos. Arvejas por separado me encantan, muy bien la combinación pero le faltó crocantez. Esto faltó, mirá”, comenzó con su devolución, mientras mostraba el revuelto gramajo de la participante.

"Puede salir mal”, se defendió Geraldine, a lo que Petersen respondió que, con los ingredientes que lleva, muy difícilmente salga mal la preparación. “Es como preguntarme está buena Karina. Y sí, mirá lo que es…”, disparó Petersen.

Zampini, incómoda y entre risas, se atajó: “Petersen, usted tiene que avisarme cuando me va a decir estas cosas, sino yo cómo me preparo, cómo lo transito, me quedo bloqueada, se me van las palabras”.

Carina Zampini sale con un famoso periodista de El Trece

En diciembre del 2020, un rumor cobró fuerza en los pasillos de TN y El Trece. Carina Zampini, exitosa actriz y conductora de El gran premio de la cocina, estaba en un acercamiento a Federico Seeber, periodista del Grupo Clarín, que se había separado hace muy poco tiempo. Ambos desmintieron la información y quedó solo en un murmullo del canal. Hasta ahora.

Rodrigo Lussich, co-conductor de Intrusos que había lanzado la bomba de esta relación el año pasado, fue el encargado de confirmar que esas versiones eran ciertas. "Estamos en condiciones de afirmar que desde El Trece dicen que esto va viento en popa, que no va a pasar mucho tiempo para que esta historia se haga pública", aseguró el periodista uruguayo.

Según lo informado en Intrusos, cuando comenzaban los cruces de miradas, Seeber se estaba separando de la periodista Noelia Antonelli, con quien tiene una hija, y según trascendió, no quiso apresurarse en asegurar su relación con la actriz. Pero fueron muchas las pistas que dieron cuenta que algo ocurría entre las figuras de El Trece. "Pasado el tiempo, el rumor sigue instalado. Avanzan y pronto habrá noviazgo oficial", aventuró Lussich, en el cierre de su clásica sección, Los Escandalones.