Chiche Gelblung habló de su experiencia con "la falange" y dejó mudos a todos

El reconocido periodista generó revuelo en la mesa de Polémica en el Bar al reconocer su conocimiento de "la falange" y obtuvo la aprobación de Flavio Mendoza.

Chiche Gelblung pasó un acalorado momento en la mesa de Polémica en el Bar (América TV) al sorprender a sus compañeros con una revelación sobre su pasado amoroso y su experiencia con "la falange", con una respuesta que consiguió la aprobación de Flavio Mendoza y enmudeció a Marcela Tinayre.

El desencadenante del intercambio se dio en pleno debate por la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef tras seis años de pareja, cuando Chiche se animó a contar su experiencia con los hombres en el campo amoroso al deslizar: "Tenía mucho éxito con los hombres".

La afirmación del conocido periodista no pasó desapercibida por ninguno de los presentes en el panel y el primero en tomar la delantera fue el bailarín y coreógrafo Flavio Mendoza, que comentó en tono pícaro: "Yo me acuerdo que me hiciste una nota hace muchos años y yo te daba...".

"Doy fe. Tenía mucho éxito", se sumó Marcela Tinayre, logrando una carcajada general en los panelistas. Lo cierto es que lo meramente anecdótico tomó dimensiones "calientes" cuando el periodista Gabriel Schultz decidió subir la apuesta y meterse en la vida íntima de Chiche: "¿Probaste alguna vez falange alguna vez, alguna cosita así?". "No mientas Chiche", lo apuró Flavio Mendoza esperando la reacción del conductor.

Titubeando, Chiche Gelblung expuso: "La falange la pude haber probado...". De forma automática, "Alfa" y el resto de los panelistas empezaron a mofarse de la declaración del periodista mientras que Mendoza lo apoyó con un firme: "Me encanta". Desencajada por el rumbo que tomó el programa. Marcela Tinayre retó a Chiche y soltó: "¡No digas eso!".

Marcela Tinayre reveló su experiencia con Chiche Gelblung: "En mi casa"

"Ustedes que tienen pareja, familia, les quiero preguntar ¿se puede ser amigo de un ex?", preguntó Marcelo Polino a la mesa de Polémica en el bar conformada por Walter "Alfa" Santiago, Gabriel Schultz, Flavio Mendoza y Eliana Guercio a raíz del video de "La China" Suárez y Nicolas Cabré juntos. "Yo soy re amiga de todos mis ex's", expresó Tinayre al respecto.

"Eso es ser promiscuo", lanzó Chiche Gelblung sobre este tema. Ni bien lo escuchó la conductora, lo hizo callar y comenzó a relatar una historia de años atrás. "Mirá, vos callate la boca. Yo voy a contar: Chiche me dejó una ex en una casa mía. No saben lo que fue... Me dijo ' tengo que ir a hacer una nota y vengo'", recordó.

En ese momento vivía en Francia y dijo que la mujer en cuestión se quedó por unas cuantas horas sin la presencia del periodista. "Esa ex fumaba, entonces me dejaba los puchos apoyados en todos lados. Me quemó todos los muebles. Yo lo llamaba y no lo encontraba por ningún lado. Lo peor es el día que le digo 'qué gracioso, tenemos la misma pollera'. 'No, es la tuya', me dijo. No sabés lo que fue para sacarla", detalló Marcela.