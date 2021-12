Chiche Gelblung fulminó a Alfredo Casero por haberse metido con Joaquín, el nene de las tortas

Chiche Gelblung destrozó a Alfredo Casero por haber agredido a Joaquín, el nene que hace tortas para pagarse una operación.

Chiche Gelblung destrozó a Alfredo Casero por su polémico tweet sobre Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas para pagarse una costosa operación tras haberse quemado el 25% de su cuerpo y que se ganó el cariño de toda la comunidad de Twitter. Después de haber recibido agresiones de varios usuarios, entre ellos, de Casero, la mamá de Joaquín decidió cerrarle la cuenta.

Ahora, en Polémica en el bar hablaron sobre la cuestión del cyberbullying, los riesgos de que los menores de edad tengan redes sociales y el nivel de agresividad que se maneja. Durante la conversación, Chiche opinó que “la gente es mala” y que Alfredo Casero es “un pelotudo”.

“¿Por qué le pone ‘andá a cagar’?”, se preguntó Mariano Iúdica. “¡Porque la gente es mala! Son unos enfermos. Hay gente mala, ¿ustedes no entienden que existe la maldad?”, le contestó Chiche. “Estamos enfermos. El día que regulen las redes sociales, que manden carta documento, que te cueste un dinero, esto termina”, agregó Marcela Tauro.

“Yo creo que vio una noticia sin leerla y mandó sin darse cuenta ‘andá a cagar’, sino es inentendible”, dijo Iúdica, a lo que Gelblung le respondió, ya sin nada de paciencia: “A ver, ¿quién hizo de este pelotudo un genio? Con todo respeto al padre”, pensando que el que había agredido a Joaquín era el hijo de Casero, Nazareno.

“Una cosa es el papá y otra cosa es el hijo. El papá es un tipo realmente genial, respetable, y el hijo no es el papá”, insistió. “¡Pero si fue el papá!”, le aclararon sus colegas. “Entonces es un pelotudo el papá, ¿que querés que te diga?”, respondió Chiche. Cuando sus compañeros se rieron de él por no haber entendido que se trataba de Alfredo, se defendió diciendo: “No me ocupo de nada que tenga que ver con los Casero. No me interesa ni lo que digan ni lo que piensen”.

¿Qué dijo Alfredo Casero sobre Joaquín Nahuel, el nene de Twitter que hace tortas?

Varios canales de televisión, entre ellos, C5N, entrevistaron a Joaquín por su emprendimiento de pastelería y por el gran alcance que logró en las redes. El nene publicó una foto de sí mismo haciendo tortas en su casa, mientras estaba siendo entrevistado por C5N y escribió: “Torta hecha en vivo en C5N”.

Casero citó ese tweet y puso: “Andá a cagar” y miles de usuarios se indignaron en las redes sociales. Más tarde, él explicó que la agresión no había sido dirigida haca Joaquín sino hacia el medio y que creyó que el tweet era de C5N. “Les pido mil perdones a todos, especialmente al pibe emprendedor. Pensé que era un tw del canal. Ya no volveré a twittear. Estoy enfermo de todo esto. Perdón”, puso en otro tweet, que terminó eliminando al poco tiempo.