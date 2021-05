Chiche Gelblung cruzó a Flavio Azzaro y amenazó con irse de Polémica en el Bar: "¡Es un ignorante!"

Los integrantes del ciclo conducido por Mariano Iúdica se trenzaron al aire por una publicación de Benjamín Vicuña.

Flavio Azzaro y Chiche Gelblung se cruzaron en Polémica en el bar (América) mientras debatían sobre una publicación hecha por Benjamín Vicuña donde expuso su preocupación por un dibujo que hizo uno de sus hijos, reflejando el efecto de la pandemia y el confinamiento en los más chicos. En medio de la discusión, el legendario periodista amenazó con levantarse e irse del programa.

"La impunidad de Azzaro: habla del perro, no tiene perro. ¡Habla de chicos, no tiene chicos! Habla de plantas, no tiene plantas. ¡Habla de política, no sabe de política!", dijo Chiche furioso ante los comentarios de Flavio sobre el tema. "¡Es un ignorante! ¡Opina al pedo de todo!", le lanzó.

"¡Eso es una bajada de línea de gente que tiene plata, Chiche! ¡No te hagas el boludo!", gritó Azzaro. "¡Cuando limpies pañales podés opinar e hijos, la puta madre!", respondió el legendario comunicador.

"Con semejante personaje que hay en la mesa, tengo ganas de irme. Me rompe las pelotas la agresión", planteó Chiche entrado en cólera con Azzaro. "¡Porque no pienso como vos!", arremetió Flavio. "No es que no pensás como yo, ¡No pensás! Seguís agitando 'rico, pobre, zurdo... dejate de hinchar las pelotas", sintetizó Gelblung mientras Azzaro lo acusaba de "hacer terrorismo todos los días". "¿¡Yo terrorismo!? ¿¡Yo!? Atrásas", se exaltó Chiche.

El periodista deportivo, sacado, gritó: "¡Basta de bajar esa línea pelotudo! ¡Tenemos camas colapsadas!", tiró sobre el comentario de Vicuña sobre el dibujo de su hijo.

Azzaro la llamó "sicaria" y Marcela Tauro lo cruzó con todo

Polémica en el bar le hizo homenaje una vez más a su nombre con la controversia que generó Flavio Azzaro. Mientras el periodista discutía con Luis Ventura sobre los que habían criticado a Marcelo Tinelli, calificó a Marcela Tauro y Jorge Rial de "dos sicarios" que "mataron a toda la Argentina". A la periodista de espectáculos no le gustó y llamó en el momento al programa para encarar a Azzaro: "Que vos me digas a mí ‘sicario’ que es alguien que cobra por matar… yo estoy lejos de eso".