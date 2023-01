Chau Thiago: pescaron a Daniela con otro hombre en Gran Hermano

Daniela fue encontrada con otro hombre en Gran Hermano mientras Thiago lo mira por TV. El reality sigue al rojo vivo.

Gran Hermano continúa su curso y Daniela Celis ya fue vista cerca de otro hombre que no es Thiago Medina. Luego de la salida del joven oriundo de González Catán, "Pestañela" se mostró muy cerca de uno de los participantes más controversiales de la casa.

Durante la fiesta del pasado viernes, Daniela se abrazó con Agustín Guardis en uno de los lentos que sonó en el salón. Luego, se viralizó una imagen de ambos nuevamente abrazados y a ellos se sumó Lucila "La Tora". Sin embargo, pese a que se pudieron ver a los tres juntos, el público empezó a "shippear" un posible romance entre la morenense y el nacido en La Plata.

Más allá de esta situación, Agustín continúa con el juego que advirtió antes de reingresar a la casa. Sigue sin tener amigos fieles más allá de Marcos Ginocchio, el salteño que se ganó el cariño incondicional del platense. Éste último lloró a mares el día que Guardis se fue de la casa y celebró como ninguno su vuelta en el repechaje.

Daniela fue encontrada con otro hombre en Gran Hermano mientras Thiago lo mira por TV.

Thiago dijo lo que todos piensan de Agustín en Gran Hermano

En diálogo con Robertito Funes Ugarte en el Debate, el joven hizo un repaso no solo de su estadía sino también de sus relaciones y hasta opinó de algunos de sus excompañeros. En ese sentido, el conductor le contó a Thiago que Agustín lo había "defenestrado" y "dijo cosas muy fuertes" sobre él cuando fue eliminado por primera vez. "Cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas", agregó Robertito, con un poco de cizaña. Algo sorprendido por lo que escuchaba, Thiago se sinceró ante las cámaras de Telefe: "No sabía que había dicho cosas".

"Yo no lo puedo ni ver a Agustín", agregó sin vueltas el joven de 19 años que pasó de ser uno de los preferidos del público a ser uno de los más apuntados en redes sociales, sobre todo por su forma de tratar a Daniela. Picante, Thiago concluyó su análisis con los motivos sobre por qué no se banca a "Frodo", quien reingresó a la casa de Gran Hermano gracias al repechaje: "Se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe".