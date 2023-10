Chau Telefe: los motivos por los que Diego Leuco deja La Peña de Morfi

Telefe sufre otra baja sensible: Diego Leuco pegó el portazo y estos son los motivos. Qué pasó con el periodista y presentador de La Peña de Morfi.

Diego Leuco es uno de los nombres del momento. Es que el conductor, que fue designado para reemplazar a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, no estará este fin de semana y crece la incertidumbre por saber quién estará al frente del programa que supo fundar Gerardo Rozín años atrás. Por su parte, el ex-Telenoche esgrimió las razones por las que pegó el portazo.

Con otro programa a su cargo, emitido en Luzu TV y denominado Antes que nadie, Diego Leuco debió asumir compromisos laborales en el medio de streaming mencionado y por esta razón tiene que irse unos días a Misiones. El hijo de Alfredo Leuco viajará a la provincia mesopotámica junto a sus compañeros y no llegará a volver para el domingo.

Ante esta razón, La Peña de Morfi no contará con la presencia de Diego Leuco. En tanto, Jesica Cirio también podría ser baja el domingo por decisión del canal. Así lo expresó Beto Casella en Bendita: "No sé qué le puede caber a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto. Ponele que no a nivel justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jesica Cirio. Yo creo que sí".

Por lo pronto, Georgina Barbarossa no volvería a La Peña de Morfi para reemplazar a Diego Leuco. Cabe destacar que la conductora dejó este programa y A la Barbarossa para intervenirse quirúrgicamente en una de sus rodillas, y al regresar sólo lo hizo en el magazine que va de lunes a viernes por las mañanas en Telefe.

Diego Leuco contó lo impensado sobre Jésica Cirio y Telefe: "La vi"

Diego Leuco es un reconocido conductor y periodista de 33 años que hace poco tiempo renunció al mundo de la televisión para abocarse al ciclo Antes Que Nadie por el canal de streaming Luzu TV. Hace pocas semanas condujo provisoriamente La Peña de Morfi por Telefe y en medio de rumores de salida de Jésica Cirio, la co-conductora, el periodista rompió el silencio para realizar una declaración inesperada.

En diálogo con el móvil de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV, Diego Leuco habló de uno de los temas que sacude a la televisión. Se trata de los fuertes rumores de salida de Jésica Cirio, la co-conductora de La Peña de Morfi, de acuerdo a la información brindada, por ejemplo, por Beto Casella en Bendita TV.

"No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí", expresó. Sobre su participación fugaz como conductor del ciclo dominical en reemplazo de Georgina Barbarossa -quien a su vez reemplazó a Jey Mammón- sostuvo: "Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo, fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo".