Chau Rada: quién es el nuevo conductor de Match Game en El Trece

El comediante deberá ausentarse del ciclo que conduce por televisión, a solo una semana de su estreno. Soy Rada será reemplazado por una reconocida figura.

Soy Rada deberá ausentarse de Match Game, el ciclo que comenzó la semana pasada en El Trece y todas las alarmas sonaron en el canal, ya que se deberá idear drásticos cambios, muy poco tiempo después del estreno del show. El humorista será reemplazado por otra figura del canal, que hace años está al frente de uno de los ciclos matutinos.

Se trata del Pollo Álvarez, quien conduce de lunes a viernes el programa Nosotros a la Mañana, donde se aboca a la actualidad de la farándula y el espectáculo. Durante el tiempo que Soy Rada no asistirá a su ciclo, Álvarez estará a cargo. El motivo que complicó al standupero se basa en que su esposa, la humorista Fer Metilli, tiene coronavirus, por lo que debe permanecer aislado en su casa hasta nuevo aviso. A pesar de que el conductor se hizo un hisopado y dio negativo, las medidas lo obligan a quedarse en su casa ante la duda y esperar el tiempo correspondiente en estos casos.

Así como Match Game debió hacer un drástico cambio de planes, las funciones de Las Chicas de la Culpa, protagonizada por Metilli, Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias, se suspendieron debido al resultado del hisopado de la comediante.

La felicidad de Soy Rada con su presente laboral

Soy Rada se expresó en una reciente entrevista con TN Show sobre su nuevo programa y reveló cuán entusiasmado estaba al respecto. “Está bárbaro y me encanta porque permite que haya mucho juego y diversión. Se trata de que dos participantes “matcheen” con las celebridades que vamos a tener invitadas, que van a ser seis y bien diversas y divertidas que van a ir variando”, lanzó y siguió: “El que más puntos consiga va a pasar a otra ronda y así puede llegar a quintuplicar la plata que fue ganando. La idea es que venga gente que tenga ganas de divertirse, más allá del premio que puedan ganar”.

“No me interesa el tema de la “guerra del rating”, no vengo con el chip de querer ganarle a otro, aunque es un producto que quiero que lo vea mucha gente. Mi premisa es ir a divertirme, por ahí saco el ukelele o hago un truco de magia. Van a pasar un montón de cosas y eso es lo lindo del formato, que es muy libre”, concluyó el humorista en relación a cómo se toma la competencia televisiva en su primera gran apuesta como conductor.