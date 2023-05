Chau PSG: Messi se prepara para su debut como actor en Star+

En medio de rumores en los que se especula con la salida de Lionel Messi del PSG, se filtró un detrás de escena de la serie en la que va a debutar como actor en Star+.

La actualidad futbolística de Lionel Messi está marcada por la disputa de la Liga de Francia con el PSG en medio de rumores de salida del club. Sin embargo, se filtró un adelanto de lo que va a ser su sorpresivo debut nada menos que en el mundo de la actuación en una serie que se emitirá por Star+.

El astro argentino pondrá en pausa por un momento el fútbol para hacer las grabaciones correspondientes de la segunda temporada de la serie Los Protectores. La ficción realizada por Polka que se va a emitir en Star+ tiene como protagonistas a los actores argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, y al colombiano Andrés Parra.

La historia narra la vida de tres representantes de jugadores de fútbol que se unen para formar una nueva agencia. Star+ filtró imágenes inéditas sobre la participación de Lionel Messi en la serie que se va a estrenar el 25 de junio de 2023. Cada episodio dura media hora y en el adelanto que ya recorre las redes sociales, está el testimonio de los tres protagonistas.

"¿Cómo se arranca una segunda temporada? Para mí se arranca con esta persona que van a ver", expresó el actor y gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, haciendo referencia a Messi. El elenco actoral de Los Protectores lo completan Martín Seefeld, Jorgelina Aruzzi, Gastón Soffritti y Karina Mazzocco, actual conductora de A La Tarde, ciclo de América TV.

Adrián Suar ventiló lo que más le preocupa de su trabajo en El Trece: "Mal"

Adrián Suar es noticia en el mundo del espectáculo y la farándula argentina. No sólo por cuestiones que tienen que ver con los programas que decide estrenar o cancelar de El Trece, donde ejerce como gerente de programación, sino también porque a veces se involucra en proyectos en los que se desempeña como actor y director de cine, teatro y series o telenovelas.

En un repaso sobre el éxito que tiene con Inmaduros, la obra de teatro que protagoniza con Diego Peretti, Suar fue consultado sobre cómo hace para ejercer tantos roles al mismo tiempo. "Se puede, sobre todo porque lo tengo bien organizado. Generalmente siempre trato de actuar cuando los lanzamientos de los programas en la tele y en Polka ya están en el aire, así que ahí hay tres o cuatro meses que más que acompañar no tengo nada que hacer".

De todas formas, y en diálogo con el diario La Capital, de Rosario, "El Chueco" dejó en claro que hay un factor que puede generarle una gran preocupación: "A no ser que vaya muy mal y me traiga dolores de cabeza, y eso me obliga a hacer otro plan". Y agregó: "Además tengo gente que me ayuda, el tema es cuando todo va mal y tenés que reprogramar".

Pese a las complicaciones que pueden surgir con el rating de algún programa o ficción de TV, Suar trató de quitarle dramatismo: "Pero bueno, trato de acomodar en los tiempos que estoy un poco más tranquilo y hacer algo que disfruto mucho, que me hace muy bien para mi salud mental y para mi oficio. Soy un actor que produce y me da muchas ganas de hacerlo".