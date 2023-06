Chau Marley: Telefe tomó la decisión que todos imaginaban tras la denuncia en su contra

Marley es uno de los conductores estrella de Telefe. Actualmente, se encuentra en colombia grabando Expedición Robinson, cuya fecha de inicio aún no está confirmada y está cada vez más lejos de afirmarse. Es que el canal "de las pelotitas" tomó una decisión sobre Alejandro Wiebe tras la denuncia (NdeR: pública, en Crónica TV) de un joven de Entre Ríos (también presentada ante la Unidad Regional II de Oberá) por presunto abuso sexual.

Tanto Marley como Marcelo Corazza fueron mencionados por este joven, razón por la cual en Telefe habrían tomado la decisión de postergar el estreno de Expedición Robinson. La información fue brindada por Marina Calabró en Mitre Live: "La primera cuestión tiene que ver con el programa de Marley, Expedición Robinson. Él está grabando en Colombia efectivamente, eso no se detuvo. Pero yo estuve averiguando y a mí me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expida sobre la causa federal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo"

"Pero... ¿Usted entiende que pueden pasar 4 años? Mi sensación, por lo que yo hablé ayer... Ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen", fue la respuesta de Jorge Lanata ante la información de su panelista. En ese momento, Calabró añadió: "El dato que yo tengo y que es información publicada, es que habrían llamado al denunciante de Oberá para ampliar su declaración. O sea, lo van a escuchar al denunciante y después verán qué curso toma la causa".

"Me parece que ahí la apuesta es, si desestiman y no hacen lugar a la demanda... 'Aquí no ha pasado nada'. El problema es que si hacen lugar a la demanda, ahí estamos complicados en los tiempos. ¿Sabe cuál es el problema acá? Que el programa 'Expedición Robinson', está en el presupuesto 2023 pero no va a dar un mango. Es un gasto a cuenta, es todo pérdida. Podría haber un recupero en el 2024", sentenció Marina Calabró.

Investigación por presuntos abusos: un joven involucró a Marley

Marley es otro de los famosos involucrados en causas de presunto abuso. En este caso, el conductor de Telefe fue acusado por un joven de identidad reservada, que vive en la provincia de Misiones y realizó una presentación ante la Unidad Regional II de Oberá.

La constancia policial manifiesta lo siguiente: "El funcionario de Policía que suscribe, hace constar: que ante éste Comando Regional, se presentó una persona que solicitó mantener la Reserva de su identidad y radicó DENUNCIA: manifestando txt: "Que me presentó por éste acto, a los fines de poner en conocimiento que con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en un viaje que he realizado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Pilar, en una casa quinta, no recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años atrás, vi y reconocí a los conductores famosos: MARLEY y MARCELO CORAZA, al primero lo llamaban 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. Mayores detalles de figuración en la renuncia radicada".