Chau Marley: la figura que busca Telefe para "limpiar" al conductor de su grilla.

Marley quedó envuelto en una feroz polémica por un supuesto pase que estaría preparando Telefe y que lo perjudicaría, al punto tal de perder el timón de uno de sus clásicos formatos. Quién es la figura del conductor que suena para reemplazar a Marley de cara al 2025.

En el magazine Team Ubfal (América TV), el panelista Lucca Prensa amplió una picante información sobre el futuro de Marley en Telefe y puso en duda la continuidad de la figura: "Se contó que Marley va a hacer un programa diario en Luzu pegado al de Nicolás Occhiato, que es Nadie dice Nada. Lo que yo no puedo creer es que a Marley le hayan ofrecido hacer un programa en el stream de Telefe, El show de la tarde, que es el clásico programa que hacía con Florencia Peña. Finalmente, les dijo que no para irse a Luzu TV".

Segundos después, el panelista tiró el bombazo sobre la figura que se rumorea que "limpiaría" a Marley de Telefe: "¿Y quién desembarca a la televisión ahora? Nicolás Occhiato. El formato que tienen pensado para Nico Occhiato en Telefe, y creo que Marley se va a enojar un poquito, es Tu cara me suena, formato histórico que hizo Marley". Sorprendida con la noticia, la periodista Laura Ubfal remarcó: "Es un programa muy ambicioso, lleva mucha producción".

Pese al anuncio aún en suspenso, el panelista de Ubfal señaló que el conductor de Por el Mundo tiene planeado un ciclo de juegos para el 2025 con el canal de las tres pelotas: "Marley va a hacer un programa de juegos el año que viene en Telefe. Se está barajando Minuto para ganar o El muro infernal". A modo de cierre del informe, Ubfal resaltó que el canal ya va delineando la que será su grilla del 2025 con fuertes propuestas: "Primero va Gran Hermano, después, en algún momento irá MasterChef, y luego tienen la ficción El extraño de pelo largo, de Ortega".

Marley habló como nunca de Susana Giménez y sorprendió a la televisión: "Moria Casán"

Marley es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y viene de brindar declaraciones que no tienen que ver precisamente con su labor en la pantalla chica. El presentador de 54 años se refirió a una de sus amigas del ambiente como Susana Giménez y Moria Casán y lo que dijo sobre las divas del espectáculo despertó todo tipo de reacciones en el ambiente.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, Marley se refirió en primera instancia a la tensa relación con Santiago Del Moro, ambos figuras de Telefe. "Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo", soltó.

Más adelante, le preguntaron acerca de la relación entre Susana Giménez y Moria Casán, ambas figuras históricas de la farándula argentina, quienes este último tiempo, demostraron que el vínculo no es el mejor. "Yo la amo a Moria y a Susana, pero hay una cosa... creo que tiene que ver con el hecho de que Moria ha hecho un montón de cosas, un montón de livings con Susana y quizás... es como siempre, si voy a Bondi y le pido a Ángel que venga, espero que Ángel venga", sostuvo Marley acerca de ciertos códigos que no comparte con la conductora de Telefe.

"Creo que a Susana le faltó devolver para el otro lado. Digo yo, eh, que ese es el problema, porque Moria siempre iba y la pasaban genial. Son amigas. Y quizás Susana no fue a algún programa. Moria vino conmigo a Por el mundo y la pasamos genial", profundizó sobre este tipo de actitudes. Y concluyó: "Después me dijo si no quería ir a su progama en Canal 9, fui a Telefe y les dije 'no me importa si no me dejan, yo voy a ir igual'. Y fui igual y la pasé genial por más que haya problemas entre canales".