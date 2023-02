Chau El Trece: dónde va a trabajar Marcelo Tinelli en 2023

Marcelo Tinelli desembarca en otro canal tras haber terminado el reality show Canta Conmigo Ahora en El Trece. Dónde va a trabajar.

Marcelo Tinelli delinea detalles para desembarcar en otro canal, luego de su último trabajo en El Trece como conductor del reality show Canta Conmigo Ahora. La información que se filtró en las últimas horas ubica al "Cabezón" en otra señal, donde desarrollaría sus actividades durante todo el 2023.

En medio del bajo rating que otorgó Canta Conmigo Ahora, el último proyecto laboral de Marcelo Tinelli, ahora se conoció en qué canal va a trabajar y cuál va a ser su rol. Según lo informado por Jorge Rial en sus redes sociales, el conductor de Bolívar desembarca en América TV como artista y gerente.

"Cerrado el acuerdo pese a que América TV no cuenta con el dinero para pagarle su contrato. José Luis Manzano se comprometió con su capital privado a solventar los honorarios", indicó en su cuenta de Twitter quien está al frente de Argenzuela, el programa que se emite por C5N. Tinelli tiene por delante una tarea completamente distinta, ya que estará fuera del aire.

"El único en desacuerdo es el accionista Claudio Belocopitt. Arranca bárbaro", precisó Rial sobre la tensa relación que ya mantiene con uno de los socios del canal. Por el momento, se desconoce en qué aspectos intervendrá el "Cabezón" tanto en la grilla de programación de América TV como en su dirección artística.

Ángel de Brito mandó al frente a Marcelo Tinelli con un reclamo: "Me lo debe"

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló un detalle inédito sobre su relación con Marcelo Tinelli. El periodista de espectáculos no tuvo filtro y contó cuál es el favor que el histórico conductor le debe desde hace mucho tiempo.

De Brito y Tinelli son de los conductores más destacados de la farándula argentina, por lo que no sorprende que tengan varios puntos en común y temas para conversar. Es por esto que los fanáticos de Ángel le sugirieron que sería una muy buena idea que hicieran alguna aparición televisiva juntos.

Historia subida por Ángel de Brito a su cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM habilitó en su cuenta de Instagram su famoso juego, "Ángel responde", a través del cual sus seguidores pueden hacerle preguntas de cualquier índole. Fue entonces cuando un seguidor le comentó: "Si Marcelo va a América, estaría genial un mano a mano en LAM".

De Brito no solamente estuvo de acuerdo, sino que además aseguró que le viene pidiendo esto a Tinelli desde hace bastante. "Me lo debe de antes", contestó el periodista, dando a entender que Marcelo aún no le aceptó la oferta.