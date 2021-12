Chau Beto Casella: quién es el nuevo conductor de Bendita

En El Nueve ya decidieron quién reemplazará a Beto Casella tras su salida de Bendita TV.

En las últimas horas se conoció quién será el conductor que reemplazará a Beto Casella al frente de Bendita durante la temporada de verano del popular programa de El Nueve. De todos modos, por el momento no se confirmó si el elegido quedará fijo o si en la producción del histórico ciclo aguardarán por Edith Hermida hasta que se recupere del COVID.

Desde hace ya un tiempo, Bendita se erige como uno de los dos programas más vistos de El Nueve cada día. Beto Casella consiguió asentarse como uno de los conductores más importantes de la televisión y la radio, y después de un año bastante agitado, el histórico presentador podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones. Cabe recordar que Casella fue tendencia en los últimos días por su despedida de Continental y también por una leve intervención quirúrgica que se realizó.

En ese sentido, en la producción de Bendita ya tomaron la decisión de quién lo reemplazará, por lo menos hasta que Edith Hermida se cure del COVID, momento en el que desde el programa de El Nueve tendrán que definir quién queda al mando del ciclo.

Quien tomará el lugar de Beto Casella durante la temporada de verano, mientras el conductor se toma vacaciones, será nada menos que Claudio Pérez. El trabajo no es desconocido para el periodista, que ya en más de una oportunidad tuvo la chance de estar al frente de uno de los programas más vistos de El Nueve y uno de los más reconocidos e históricos de la televisión argentina. Desde el canal todavía no confirmaron si Pérez quedará fijo durante las vacaciones de Beto o si aguardarán a que Edith Hermida se recupere del COVID y sea ella quien continúe con la labor de presentar Bendita.

La intervención quirúrgica que se hizo Beto Casella

"Si te arrepentís, es reversible. Tenés la opción. Y sino tenés la otra variante, como hice yo, congelás los espermas”, expresó el periodista, sobre la vasectomía, intervención cuya tasa crece año a año, a raíz la conciencia generada por el feminismo relacionada con que las mujeres siempre han sido las que me sometieron a prácticas anticonceptivas.

"Si el día de mañana ponele que a tu pareja se le da por querer tener hijos, lo tenés en un frasquito y le decís ‘sírvase'", continuó al respecto Casella y luego se refirió a cómo fue el proceso: "Te cortan un hilito en la zona del escroto, de manera que los espermas cambian como para no provocar un embarazo".

En diálogo con Carmen Barbieri en su ciclo televisivo, Beto siguió sobre la operación a la que se sometió: "Yo uso preservativo y me pareció que iba a ser más relajado de esta manera. La operación te la hacen en una hora y media y te vas caminando. Tuve cero dolor. Lo hice porque me parece que uno no puede dejar todo el cuidado de evitar un embarazo en la mujer. Las pastillas anticonceptivas a muchas mujeres las hacen pelota o es condenarlas a otros tipos de adminículos".