Charlotte Caniggia se enfureció con Juariu en MasterChef Celebrity por haberla perjudicado.

Charlotte Caniggia es una de las participantes de MasterChef Celebrity que más jugada estaba. En esta instancia, el reprechaje, los concursantes que ya fueron eliminados compiten entre sí para tener una segunda oportunidad y regresar. Juariu, que ya fue salvada, intentó ayudarla, pero la terminó perjudicando. Sin embargo, después Charlotte terminó subiendo al balcón al igual que el resto de sus compañeros.

Juariu tuvo la oportunidad de elegir qué plato cocinaba Charlotte. En lugar de elegirle algún plato salado, su especialidad, le eligió un postre dulce, que es justo lo que más detesta hacer. Aunque finalmente obtuvo una buena devolución por parte del jurado, en el momento se enojó mucho con su compañera y dio a entender que planeaba vengarse dentro de poco.

“Charlotte, estás re caliente. A vos los postres no te gustan”, le dijo Santiago del Moro, el conductor de MasterChef. “Sí. No, los detesto. Odio los postres. Me salen mal, encima”, respondió ella, con un tono de voz de irritada. “Mi amiga hermana Juariu me dio un postre”, se quejó. En su defensa, la influencer le dijo que hacer un postre dulce le parecía la opción más viable por los ingredientes que le habían tocado.

“Yo sé que a ella no le gusta lo dulce, pero sé que es buena haciendo lo dulce”, explicó Juariu, mirando a las cámaras. “¿Le vas a perdonar esto a Juariu?”, indagó Del Moro. “No”, respondió ella. “Sos rencorosa”, le marcó él. “Ya la voy a agarrar a Juariu. Ya me va a tocar estar ahí arriba. Juariu, agarrate”, le advirtió.

Afortunadamente, a Caniggia le fue muy bien en su devolución. Aunque acostumbra a tirarse abajo y decir que no le apasiona la cocina o que las cosas no le salen bien, el jurado le remarcó que tiene una habilidad muy afilada para lograr platos sabrosos. “Charlotte, yo siempre escucho de vos que no te gusta cocinar, que no tenés ganas, que esto, que lo otro. Pero a mí, por lo menos, me sorprende cómo lográs los sabores”, le dijo Donato de Santis.

