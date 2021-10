Chano habló sobre el policía que le disparó: "No le tengo ningún rencor"

Chano Charpentier le contó a Juana Viale detalles sobre su conversación con el policía que le disparó.

Chano Charpentier conversó con Juana Viale durante una entrevista exclusiva para Almorzando con Mirtha Legrand. Esta es la segunda vez que el exvocalista de Tan Biónica da una nota para los medios, después de su conversación con Jorge Lanata, en la que también reveló detalles sobre su recuperación y sobre Facundo Amendolara, el policía que le disparó.

Facundo está imputado por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”. Según su relato, él le había disparado a Chano en defensa propia ya que, en medio de su brote, el músico había querido lastimarlo con un cuchillo. Ahora, Charpentier dijo que no se acuerda nada de ese momento, en donde estaba bajo los efectos de sustancias, pero que no le guarda ningún rencor.

“Yo sufrí un montón, toda la vida el dolor de vivir, de estar vivo. De ser una persona más sensible. Desde chico yo no sabía qué me pasaba, por qué mi novia no era tan linda, por qué el helado no me gustaba tanto. Y nunca pedí ayuda”, le contó Chano a Juana al principio de la charla. Cuando ella le preguntó si había tenido la oportunidad de conversar con Facundo, él asintió, aseguró haberlo perdonado e incluso mostró gratitud por todo esto que vivió, ya que considera que haber tocado fondo le dio una segunda oportunidad.

“Sí, hablé. Fui a la fiscalía. Fue un milagro, yo le agradezco a la vida y a Dios que me haya ayudado tanto”, agregó Charpentier. Sobre ese día, detalló: “Fue una secuencia de terror. El mardio de mi mamá, que es mi papá del alma, tiene EPOC y estaba ahogándose que se moría, rezando en el pasto. Un cuadro dantesco. Yo en el piso tirado con una bala, puteando al policía que me disparó. Y después pude hablar con él y le dije que yo no tengo ningún rencor. Ojalá que no tenga ningún problema, yo cuando declare voy a decirle al juez que yo no tengo ningún rencor”, añadió.

En relación a la discusión que se armó en torno al accionar de la policía, Chano expresó: “No quiero que haya un debate acerca de la policía, de las teaser. Era un tipo de Capilla del Señor, que son todos buenos pibes, y algunos policías trabajan en mi propio barrio. No sé, se le habrá escapado el tiro, no sé lo que le pasó. Para mí, lo que me pasó fue un aprendizaje, una tocada de fondo, la oportunidad de dejar de consumir y de internarme y de poder estar vivo hoy”.

La entrevista de Chano con Jorge Lanata

Durante su conversación con Lanata, Chano habló sobre su dura historia con las adicciones. “Me interné muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada. Consumía solo y estaba paranóico pensando que había gente en mi casa. Consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada”, relató.

Esta vez, gracias a la rehabilitacón, Chano asegura que llegó a un punto de recuperación al que nunca había llegado antes. “Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme”.