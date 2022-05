Chanchi Estévez y Queijeiro casi a las trompadas en el Hotel de los Famosos: "Payaso"

En el primer día de la semana de repechaje en el Hotel de los famosos, Maximiliano "Chanchi" Estévez se cruzó fuerte con Walter Queijeiro, quien volvió a la competencia.

Este martes 24 de mayo por la noche se llevó a cabo una nueva emisión de El Hotel de los famosos en la que se desarrolló el repechaje. El reality que mide muy bien en El Trece tuvo como protagonistas a Maximiliano "Chanchi" Estévez y Walter Queijeiro, quien regresó a la competencia. El periodista y el exjugador tuvieron un furioso cruce que sus compañeros frenaron antes de que pase a mayores.

Todo comenzó porque Queijeiro habló acerca de Sabrina Carballo -expareja de Estévez- y el "Chanchi" saltó en defensa de ella. Luego de varios comentarios subidos de tono por parte de los dos estuvieron muy cerca de irse a las manos pero finalmente todo siguió su curso. Lo peor para el exfutbolista, es que su compañero no será uno de los próximos eliminados del certamen televisivo.

"Me apena porque Sabrina (Carballo) por momentos, con todo respeto te lo digo, está jugando este reality como en el laberinto. La cámara de arriba ve todo y la única que no ve la salida sos vos. Estás jugando a algo que todo el mundo lo sabe y vos estás metida en una realidad que no existe", soltó Queijeiro. La actriz le respondió: "A ver, explicámelo porque no lo entiendo", a lo que el periodista lanzó: "No, que pasan cosas que vos no sabés y que realmente te están afectando".

Esto desató la furia del "Chanchi", quien se metió: "Contale lo que yo te dije, así no habla más pavadas". "Me estás ninguneando, porque yo no me dejo llevar por lo que me dicen. ¿Sabés que me dijo él? 'Vota a Majo'. Y yo le dije 'No, quiero votar a Milita'". El recién ingresado al Hotel de los famosos le contestó: "Bueno, un consejo. No te guíes por lo que te dice él (Estévez), porque te dice una cosa y hace otra".

"Somos dos personas individuales, Walter. Si lo tocan a él lo voy a defender porque lo quiero", aseguró Carballo. Y el "Chanchi" agregó: "Decile que te dije que confío en vos". A partir de ese momento Queijeiro se paró y dejaron a la actriz de lado para discutir entre ellos. "Hacele el teleporter Chanchi y que vaya leyendo lo que vos querés. A vos te lo estoy diciendo", sostuvo Walter. A lo que el exjugador lanzó enojado: "Tomatelas, sentate payaso. ¿Querés que apaguemos las cámaras y lo arreglamos mano a mano?".

Quiénes volvieron en el repechaje de El Hotel de los Famosos

Milita Bora.

Nico Maiques.

Silvina Luna.

Mónica Farro.

Pato Galván.

Walter Queijeiro.

Matilda Blanco.

Turco García.

En la previa de la gala que tuvo lugar este 24 de mayo, la especialista en farándula Adriana Bravista (@adrianabravist6) aclaró que varios de los famosos que siguen en el certamen están muy enojados con la producción por el regreso de los famosos que ingresarán en el repechaje. De todas formas, y según anticipó la mencionada especialista en espectáculos, Milita Bora, Nico Maiques, Silvina Luna, Mónica Farro, "El Turco" García y Pato Galván quedarán eliminados de El Hotel de los Famosos en los próximos programas.