Cerca del final del Hotel de los famosos: una polémica participante fue eliminada

Luego de una semana muy diferente para el certamen, una polémica participante se despidió del reality show.

Dos polémicas concursantes se enfrentaron en El Hotel de los famosos en la gala de eliminación y se conoció a la nueva participante que quedó fuera del programa tras una reñida gala. La emisión del lunes dejó afuera a un importante concursante que llevaba varios meses en competencia y provocó gran tristeza en el grupo. Tras enfrentar un desafío complicado que mezclaba la estrategia con la destreza física, una de las mediáticas se despidió del reality show.

Luego de haber sido elegidas por sus compañeros y tras perder en la instancia del laberinto, Melody Luz y Emily Lucius se enfrentaron en "la gran H" y se disputaron su lugar en El Hotel de los Famosos con una reñida gala de eliminación. Sin embargo, solo una de ellas logró triunfar con su destreza física y se coronó como la ganadora del desafío. Cabe destacar que esta fue la primera vez que las artistas participaban de esta instancia tan complicada del reality show. La que finalmente abandonó el reality fue Emily Lucius quien, de esta manera, le dijo adió al programa.

Quiénes quedaron eliminados de El Hotel de los Famosos hasta el momento

Militta Bora.

Kate Rodríguez.

Nicolás Maiques

Matilda Blanco.

Rodrigo Noya.

Pato Galván.

Silvina Luna.

Majo Martino.

Mónica Farro.

"El Turco" García.

Sabrina Carballo.

Maximiliano "El Chanchi" Estévez.

Emily Lucius

El romántico gesto de Alex Caniggia para el cumpleaños de Melody Luz

En uno de los episodios anteriores, Melody cumplió años y Caniggia la sorprendió con algo que nunca había hecho antes: escribirle una carta de amor. "Soy cero romántico pero bueno, lo voy a hacer porque la amo", señaló el influencer. En la previa de la elminación Melody no pudo evitar largar lágrimas frente a las cámaras cuando los dos conductores, "Pampita" y "El Chino" Leunis, la nominaron para ir a la H, la competencia en la que se enfrentan los que pierden un juego.

Y procedió a escribirle una carta que decía: "Feliz cumple amore mío, te deseo lo mejor para este día tan especial y para el resto de tu vida. Desde el primer día que me invitaste a la suite sentí algo único y especial, me cautivaste y me enamoraste. Lo que más quiero es que este día sea el primero cumpleaños de muchos más que festejemos juntos. Te amo". Melody y Alex se muestran juntos absolutamente todos los días. Pasaron muchos momentos juntos dentro del certamen y se lo ve cada vez más inseparables.