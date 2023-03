Ceferino Reato y Laura Ubfal se insultaron a los gritos en el debate de Gran Hermano: "Misógino"

Ceferino Reato y Laura Ubfal se dijeron de todo en el debate de Gran Hermano: los detalles de su violenta pelea.

Ceferino Reato y Laura Ubfal protagonizaron un feroz cruce al aire en pleno debate Gran Hermano (Telefe), mientras discutían sobre el "ship" que el público armó entre Agustín Guardis y Marcos Ginocchio. La discusión escaló tanto que ambos panelistas terminaron insultándose a los gritos.

Se sabe que la relación entre Reato y el resto de las panelistas mujeres no es la mejor, especialmente con Ubfal, quien suele confrontarlo. Una vez más, las dos figuras de Telefe se mostraron en desacuerdo y tuvieron un violento cruce en vivo frente a todos los exparticipantes de la casa.

Todo comenzó cuando Marisa Brel le preguntó a Agustín si estaba enamorado de Marcos, ya que gran parte del público pensó eso debido al trato cariñoso que el joven tenía hacia su compañero. "¡Ustedes no entienden porque son mujeres!", exclamó Ceferino, dando a entender que las mujeres no saben vincularse de esa manera con sus amistades.

"¡¿Pero por qué decís 'ustedes', querido?!", respondió "La China" Ansa, furiosa. "Ustedes no entienden. Yo no hablo con vos porque vos sos mujer, y sobre cosas de varón no podés hablar", le contestó el panelista, destando una indignación general en todo el panel. "Esa frase es espantosa, no se usa más. ¿Cómo vas a decir eso?", lo frenó Sol Pérez.

"Chistes viejos y misóginos, no van más", intervino Ubfal. "¡Ehh, pará! Qué persona tan amarga que sos, Laura. Te tengo que decir, es muy amarga", se quejó Ceferino. Sin embargo, la panelista no le prestó atención y siguió con lo que estaba diciendo. Una vez más, miles de usuarios de las redes sociales reaccionaron indignados ante el comentario del periodista.

Las reacciones en las redes por el cruce entre Ceferino Reato y Laura Ubfal