Ceferino Reato dijo que Gran Hermano "es una prisión" y fulminó a Coti: "Diabólica"

El periodista macrista Ceferino Reato habló de su participación en El Debate de Gran Hermano y lanzó una fulminante opinión sobre Coti, la polémica participante correntina.

Desde que Coti se rebeló contra Julieta y Romina, la casa de Gran Hermano (Telefe) está más tensionada que nunca y los analistas que forman parte de El Debate no paran de sorprenderse con las nuevas estrategias de juego de los "hermanitos". En este marco, el periodista Ceferino Reato habló de los mejores y peores jugadores y le dedicó una afilada opinión a Coti.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), el periodista macrista celebro su incorporación al reality, dictaminó que la casa de Gran Hermano le parece "una prisión" y marcó mejores y peores jugadores hasta el momento. Tras remarcar que ve más flojo a Maxi -que únicamente tras la vuelta de Juliana parece haber regresado a su cauce- lanzó un fulminante análisis a Coti, la participante correntina que sale con Alexis "El Conejo": “Coti es un personaje muy interesante porque es inteligente y ostenta esa astucia convirtiéndose en una persona casi diabólica, mala, haciendo entre travesura y maldad. Es un juego muy sutil este, tenés que actuar y manipular pero que no se note”.

Sobre su participación, Reato se mostró feliz y reflexionó: “Parece una casa grande pero hay un baño, una cocina, una pileta. Todos lugares sobre los que están obligados a compartir y no se pueden ignorar. Es muy lindo este experimento. Me divierto muchísimo haciendo esto. A veces no puedo creer que estoy trabajando con esto. Creo que el éxito del debate es que Santiago (del Moro) maneja todo muy bien como un director de orquesta, que está atento al juego y en el panel debemos ser conscientes de despojarnos del ego y dar un debate objetivo con distintas posiciones abiertos y por fuera de nosotros mismos. Creo que eso es lo que lo hace tan interesante".

La familia de Coti, de Gran Hermano, apuntó contra Lucila La Tora: "Estamos decepcionados"

Coti se convirtió en una de las más odiadas de la casa debido a sus estrategias, sus mentiras y sus traiciones hacia sus compañeros. Muchos de los que están afuera de la casa, como "La Tora", apuntaron contra la joven correntina en sus redes sociales.

La familia de Constanza no dejó pasar la situación y compartió un descargo en sus redes. "Hemos tenido que ver cómo participantes estos días han subido capturas a sus Instagram de imágenes editadas y deformadas de Coti burlándose de su aspecto físico", comienza el texto publicado en la cuenta de Instagram de Coti.





"Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa, repito, pueden estar o no de acuerdo con su juego, pero hay límites que no deberían pasarse", sigue el texto. "Nosotros, su familia y amigos, seguiremos compartiendo las muestras de cariño porque en definitiva es lo que a mi hermana le va interesar cuando salga del juego, rodearse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona. Te queremos Coty", cierra.

Lucila "La Tora" no manifestó ninguna opinión sobre Coti Romero en sus redes sociales. Lo único que hizo fue compartir un meme en el que aparece la joven correntina junto al texto: "Yo no podría decir quién quiero que entre, pero lo necesito decir: hay que hacer campaña para que entren Daniela y Lucila". El detalle que le molestó a la familia de Coti es que aquella imagen no refleja el cuerpo real de la joven, sino que fue retocada a propósito para hacerla lucir con sobrepeso como un intento por agredirla.